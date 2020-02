Vụ người phụ nữ bị chồng bạo hành, ép “quan hệ”: Tra tấn vợ xuyên đêm

Sự việc, chị La Thị Sang (27 tuổi, quê An Giang, trú tại xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh ) bị chồng đánh đập dã man đang gây phẫn nộ dư luận. Tất cả mũi rìu dư luận đều hướng sự chỉ trích gay gắt vào hành động vô nhân tính của gã chồng đối với vợ.

Liên quan đến sự việc này, ngày 10/2, cơ quan chức năng xã An Tịnh đã mời vợ chồng chị sang lên làm việc. Tại buổi làm việc, đối tượng Bùi Trung Tín (39 tuổi – chồng chị Sang) đã khai nhận, có hành vi bạo hành vợ. Tín khai đánh vợ bằng thắt lưng.

Tại cơ quan chức năng, chị Sang đã trình bày về quá trình bị chồng bạo hành. Cụ thể, chị Sang bị đánh đập và bị đuổi ra khỏi nhà khi hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn. Đúng lúc này, mẹ đẻ chị gọi điện hỏi thăm thì chị đã nói bố mẹ lên giải cứu vì bị Tín đánh đập dã man.

Chị vừa kết thúc cuộc điện thoại với mẹ thì lại chị Tín lôi vào đánh đập. Tín dùng dây da lưng quật liên tiếp vào vào nhiều vùng trên cơ thể. Chị Sang bị bạo hành từ tối ngày hôm trước đến 4h sáng ngày hôm sau.

Vùng cơ thể bầm tím của chị Sang sau khi bị chồng bạo hành

“Vừa đánh anh vừa bắt tôi mở điện thoại ra kiểm tra về các mối quan hệ của tôi bên ngoài. Rồi anh ấy hỏi liên tiếp, tôi trả lời cũng bị tát mà không trả lời cũng bị tát”, chị Sang nói.

Chị Sang cũng cho biết, đến rạng sáng hôm sau, do đau quá nên chị lên võng nằm thiếp đi thì Tín bắt lên giường ngủ. Đến sáng ngày hôm sau, khi đang ngủ thì bị Tín đánh thức, tiếp tục tra tấn và hỏi về những hình ảnh thân mật với bạn bè trong điện thoại. Cùng lúc, Tín ép chị quan hệ tình dục.

Cơ quan chức năng xã An Tịnh cho biết, Tính đã nhận mình gây ra các vết bầm tím trên khắp cơ thể chị Sang. Tuy nhiên, việc Tín có ép vợ quan hệ tình dục và gửi ảnh cho bạn bè xem hay không thì cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, làm rõ. Khi nào có thông tin sẽ thông báo cụ thể.

Còn theo báo Bảo vệ Pháp luật , chị Sang được giải cứu vào tối ngày 8/2 khi chị gọi điện cầu cứu Đội Cứu nạn Giao thông Tây Ninh. Sau 2 ngày được Đội Cứu hộ giao thông Tây Ninh giải cứu, chị Sang đã được đưa về nơi cư trú, tinh thần đã ổn định hơn. Tuy nhiên, các vết thâm tím vẫn còn nguyên trên người.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Clip chồng dìm vợ xuống nước và đánh vợ tới tấp trước mặt con nhỏ ở Tây Ninh

