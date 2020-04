Người phụ nữ cam chịu kể lại giây phút bị chồng “hờ” dùng mã tấu chém, đánh đập và lột đồ

Hiện tại chị Lê Thị Kiều Thu (44 tuổi, ngụ tại huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu) vẫn đang điều trị tại bệnh viện Bà Rịa với nhiều vết thương trên người do bị chồng “hờ” dùng mã tấu chém. Thế nhưng, với chị Thu, nỗi đau thể xác không thể sánh được bằng nỗi đau về tinh thần.

Cho đến nay, chị Thu vẫn chưa hết hoảng sợ mỗi lần nghĩ đến gương mặt độc ác của gã chồng hờ. Chị Thu cho biết, người chém chị ra nông nỗi này là Nguyễn Đức Phú (34 tuổi, ngụ tại xã Bầu Chinh, huyện Châu Đức). Chị Thu quen Phú cách đây hơn một năm và sau đó đưa về sống chung như vợ chồng.

Vết thương trên mặt chị Thu

Trong thời gian chung sống, chị Thu nhiều lần bị Phú đánh đập. Thậm chí đã từng có lần bị chém bằng mã tầu nhưng lần này là nghiêm trọng nhất, khiến chị Thu hoảng sợ nhất.

Cũng theo lời chị Thu, vụ việc xảy ra vào khoảng 19h ngày 23/4. Khi đó chị đi xe máy đến nhà của Phú ở xã Bàu Chinh thì thấy Phú cùng 3 người khác đang ngồi ăn nhậu.

Khoảng 21h cùng ngày, khi cuộc nhậu tàn, Phú hỏi chị Thu lúc chiều đi đâu thì chị nói đi thăm con gái ở thị trấn Ngãi Cao. Thế nhưng, Phú tỏ vẻ không tin, dọa chém nên chị Thu lấy xe máy bỏ chạy.

Khi chị ngồi trên xe chuẩn bị đi thì Phú dùng một cái tô sành ném thẳng vào người chị. Tiếp đó, Phú cầm theo mã tấu và phóng xe máy đuổi theo chị Thu. Khi chị Thu chạy xe đến một nhà người quen cách nhà Phú 500 mét cầu cứu thì đúng lúc gã này chạy xe đến.

Tại đây, Phú dùng mã tấu chém nhiều nhát vào người chị Thu. Trong đó có một nhát trúng mặt. Chưa dừng lại Phú còn dùng tay tát nhiều cái vào mặt, lôi chị Thu ra giữa sân dùng mã tấu chém, đạp, đá vào người. Thậm chí còn lột đồ của chị Thu.

Thấy chị Thu bị chém trọng thương, nhiều người đã lao vào can ngăn, khống chế Phú. Đồng thời đưa nạn nhân đi cấp cứu và trình báo Công an xã Bàu Chinh.

Liên quan đến vụ việc trên, ngày 27/4, Công an xã Bàu Chinh cho biết, khi nhận được tin báo, đơn vị đã xuống hiện trường khống chế đối tượng Phú, tịch thu hung khi gây án. Đồng thời hướng dẫn nạn nhân làm đơn tố cáo lên Công an cấp trên.

