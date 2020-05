Chủ tịch xã tiết lộ nguyên nhân người phụ nữ tử vong khi đang gieo lúa ngoài đồng

Ông Hữu thông tin, sáng ngày 12/5, chính quyền địa phương nhận được tin báo, bà Đỗ Thị N. (63 tuổi, ngụ tại thôn Lương Tài Xá, xã Triệu Đại) đi ra đồng gieo lúa. Khi bà N. đang lúi húi gieo thì bất ngờ đường dây điện cao thể (gồm 3 dây kim loại) bắc qua khu vực ruộng nhà bà bất ngờ chùng xuống, đè lên người. Gặp tai nạn bất ngờ và không kịp phản ứng nên bà N. bị điện giật tử vong tại chỗ.

Được biết, tại hiện trường có 2 trụ điện kéo đường dây trên bị nghiên đổ xuống đồng. Khi nhìn thấy bà N. tử vong, người dân đã nhanh chóng đóng điện, đưa thi thể bà N. ra ngoài, đồng thời trình báo cơ quan chức năng.

Đường điện cao thế "đoạt mạng" bà N.

Liên quan đến sự cố gây tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này, ông Phan Văn Vĩnh – Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Trị cho biết: Đường dây điện xảy ra sự cố là đường điện cao thế do công ty tiếp nhận, quản lý. Các trụ điện bị nghiêng đổ có thể do dây néo bị đứt. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra xác định nguyên nhân cụ thể.

