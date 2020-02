Truy tìm nhân thân người phụ nữ bị đốt cháy trong nghĩa địa huyện Củ Chi

Tin tức mới nhất ngày 24/2, báo Người Lao Động thông tin, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị vẫn đang tiến hành điều tra, xác minh về việc phát hiện xác người bị đốt vào ngày 2/12/2019 tại nghĩa địa Đồng Sến thuộc ấp 3A, xã Tân Thạnh Đông ( huyện Củ Chi , TP HCM).



Danh tính thi thể tử vong được xác định là phụ nữ, khoảng 70 tuổi. Thời gian tử vong trước thời điểm được phát hiện là khoảng 3-5 tháng.



Được biết trước đó, vào sáng 2/12/2019, một số người dân khi đang đi cắt cỏ ở trong khu nghĩa địa trên đường Nguyễn Thị Nếp, xã Tân Thạnh Đông thì phát hiện một số bộ phận giống như xương người bị đốt cháy dở. Ngay sau đó, người dân đã vội vã báo cho chính quyền địa phương.

Nơi phát hiện thi thể.



Nhận được tin báo, Công an huyện Củ Chi đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP HCM tiến hành khám nghiệm hiện trường và điều tra vụ việc.



Các mẫu xương tìm thấy được quấn trong nhiều lớp túi ni lông, đốt bằng củi được chuẩn bị sẵn. Rất có thể nạn nhân tử vong ở nơi khác, sau đó thi thể mới được mang sang đây, đốt xác nhằm phi tang.



Công an TP HCM thông báo, nếu ai có người thân mất tích với đặc điểm tương tự như trên liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an TP HCM (địa chỉ số 459 đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1) gặp cán bộ Trần Văn Phong, số điện thoại 0693187414, di động 0934437279.

Video: Kênh 14.