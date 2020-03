Gã trai trẻ đánh người tình U50 tử vong vì gây gổ cãi nhau lúc đang nhậu

Liên quan đến vụ việc một người phụ nữ bị đánh dẫn đến tử vong, ngày 14/3, Công an tỉnh An Giang đã ra lệnh tạm giữ đối với Nguyễn Văn Óc (SN 1990, trú tại ấp Trung Âu, xã Mỹ Hiệp, huyện Chợ Mới) để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Theo tin từ Công an nhân dân, Nguyễn Văn Óc và bà Nguyễn Thị Thủy (SN 1965, trú tại ấp Long Hòa 2, xã Long Kiến, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) có quan hệ tình cảm với nhau. Nhưng gần đây 2 người xảy ra trục trặc nên ít gặp nhau hơn.

Khoảng 17h ngày 9/3, khi Óc đang ngồi uống rượu 1 mình tại nhà riêng thì bà Thủy tìm đến nói chuyện. Sau một hồi lời qua tiếng lại, hai bên xảy ra cãi vã kịch liệt. Bà Thủy và Óc đối đáp nhau bằng những lời lẽ thể hiện sự tức giận tột độ.

Nguyễn Văn Óc tại cơ quan điều tra

Đỉnh điểm, Nguyễn Văn Óc đứng dậy dùng tay đánh liên tiếp vào mặt bà Thủy khiến người tình té ngã xuống sàn nhà. Trong cơn phẫn nộ, Óc tiếp tục nắm tóc người tình đập mạnh đầu xuống sàn gỗ. Đồng thời kéo đầu lên tát liên tiếp vào mặt khiến nạn nhân bất tỉnh.

Khi bà Thủy không còn phản ứng, Óc mới chợt thức tỉnh và nhận ra hành vi tội lỗi của mình. Ngay lúc đó, một số người thân đã phát hiện sự việc và cùng đưa bà Thủy đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Tháp cấp cứu.

Tuy nhiên, sau 1 ngày điều trị bà Thủy đã tử vong do vết thương quá nghiêm trọng ở vùng đầu. Nhận được tin báo về sự việc trên, Công an tỉnh An Giang đã vào cuộc điều tra và bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Óc.

Tại trụ sở Công an, bước đầu Óc đã thừa nhận hành vi đánh người tình đến tử vong của mình. Hiện Công an vẫn đang tiếp tục điều tra , làm rõ vụ việc.

Về phần nạn nhân Thủy, sau khi cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi xong đã bàn giao thi thể về cho gia đình để tổ chức an táng theo phong tục địa phương. gia đình bà Thủy đề nghị xử nghiêm đối với kẻ gây tội ác.

Nga Đỗ (t/h)