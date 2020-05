Vụ người phụ nữ câm điếc tử vong tại nhà: Nghi chồng giết vợ, dựng hiện trường giả

Liên quan đến vụ người phụ nữ câm điếc được phát hiện tử vong tại nhà ở Quảng Nam, mới đây, cơ quan chức năng cho biết đã tạm giữ người chồng (cũng bị câm điếc) để phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan chức năng tình nghi Phạm Văn Tới (31 tuổi) có liên quan đến cái chết của vợ là chị Phạm Thị Tuyết (31 tuổi, cùng trú phường An Phú, TP Tam Kỳ, Quảng Nam).

Phạm Văn Tới - chồng của nạn nhân và cũng là nghi can vụ người phụ nữ câm điếc tử vong tại nhà ở Quảng Nam. Ảnh: Zing



Cụ thể, thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết:

"Chúng tôi đang tạm giữ Tới để tiếp tục làm rõ những nghi vấn trong vụ án", báo Tri Thức Trực Tuyến dẫn lời.



Cũng theo Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam công tác lấy lời khai của nghi can đang gặp nhiều khó khăn do người này bị câm điếc.

Hiện vụ việc đang được Công an TP Tam Kỳ phối hợp với phòng PC02 điều tra làm rõ.

Căn nhà nơi phát hiện sự việc.

Trước đó, như Sức Khỏe Cộng Đồng đã đưa tin, sáng ngày 16/5, chị Phạm Thị Tuyết ở nhà cùng con 5 tháng tuổi. Đến khoảng 9h15, Phạm Văn Tới trở về nhà thì phát hiện Tuyết nằm bất tỉnh trong nhà vệ sinh.

Lúc này Tới chạy sang hàng xóm nhờ mọi người đưa vợ đi cấp cứu. tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, các bác sĩ xác định chị Tuyết đã tử vong.

Sự việc sau đó được trình báo cơ quan chức năng. Qua khám nghiệm ban đầu, cơ quan chức năng phát hiện trên cổ nạn nhân có vệt bầm. Theo lời người thân nạn nhân, hàng ngày chị Tuyết đeo sợi dây chuyền vàng 2 chỉ và một nhẫn vàng 1 chỉ nhưng những tài sản này đã biến mất.





Kiều Đỗ (t/h)