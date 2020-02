Vụ người phụ nữ rơi từ tầng 20 xuống ở chung cư Golden Palm

Sáng ngày 6/2, người dân sinh sống tại chung cư Golden Palm (số 21 Lê Văn Lương, quận Thanh Xuân, Hà Nội ) nghe thấy tiếng động lạ ở dưới sảnh tòa nhà. Vì tiếng động nghe rất lạ giống như tiếng người rơi nên nhiều người bảo nhau ra kiểm ra thì phát hiện một phụ nữ nằm bất động trên nền đất ướt.

Hiện trường đã được phong tỏa

Rất nhiều người dân là phụ nữ tỏ ra vô cùng kinh hoàng khi phát hiện sự việc trên. Cùng thời điểm một số người dân khác đã báo sự việc đến bảo vệ tòa nhà và Công an địa phương. Nhận được tin báo, bảo vệ tòa nhà phong tỏa hiện trường, sơ tán người dân chờ Công an đến làm việc.





nạn nhân. Có mặt tại hiện trường, Công an phường phối hợp với Công an quận Thanh Xuân tiến hành phong tỏa, lấy lời khai người dân và đưa thi thể nạn nhân về khám nghiệm tử thi, xác định nguyên nhân tử vong. Đồng thời tìm kiếm thông tin về danh tính, gia đình

Công an đã vào cuộc điều tra

Theo một số người chứng kiến, sự việc xảy ra vào khoảng 9h30 ngày 6/2. Một số người dân khác cho rằng, nạn nhân rơi từ tầng 20 của tòa nhà xuống đất liền. Thời điểm xảy ra sự việc người dân không biết nạn nhân là ai vì tòa nhà rất rộng và không quen biết hết. Hiện sự việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Trước đó vào cuối thàng 12/2019, người dân phát hiện một người phụ nữ trẻ rơi từ tầng cao tòa T6-08 thuộc khu đô thị Cổ Nhuế, phường Cổ Nhuế 1, (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) xuống đất tử vong . Sự việc khiến người dân hết sức bàng hoàng.

Qua tìm hiểu xác định, nạn nhân là chị Nguyễn Thị T. N. (SN 1988), sống tại tầng 19 của toà nhà T6-08. Theo chủ tịch UBND phường Cổ Nhuế 1, khoảng 15h56 ngày 22/12/2019, Công an phường tiếp nhận thông tin về sự việc có người tự tử tại tòa T6-80. Ngay khi nhận tin báo, Công an đã có mặt tại hiện trường để làm rõ sự việc.

Nga Đỗ (t/h)