Vụ người phụ nữ rơi từ tầng 20 xuống ở chung cư Golden Palm: Thư tuyệt mệnh hé lộ lý do tự tử

Tin tức mới nhất về vụ người phụ nữ rơi từ tầng 20 xuống ở chung cư Golden Palm ở Thanh Xuân (Hà Nội), báo Thanh Niên thông tin, nữ nạn nhân được xác định là cư dân của chung cư Golden Palm, sinh năm 1969, lấy chồng ở tỉnh Ninh Bình và hiện đã có một người con.

Sau khi khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an đã tìm thấy một bức thư tuyệt mệnh do nạn nhân để lại, càng thêm chứng thực thông tin nạn nhân tự tử trước đó.

Ảnh: Tiền Phong.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, người phụ nữ từng bị trầm cảm, điều trị hơn 1 năm nay tại bệnh viện đang điều trị bệnh ở Bệnh viện Bạch Mai. Bức thư tuyệt mệnh đã được cơ quan công an thu giữ để tiếp tục điều tra vụ việc.

Như báo Sức Khỏe Cộng Đồng đã đưa tin, vào khoảng 9h30 trưa ngày 6/2, một số người dân sinh sống ở tòa nhà chung cư Golden Palm nghe thấy tiếng động mạnh và hốt hoảng khi phát hiện một người phụ nữ nằm bất động dưới đất.

Lại gần kiểm tra, mọi người xác định nạn nhân đã tử vong. Ngay sau đó, sự việc được thông báo đến lực lượng bảo vệ tòa nhà và cơ quan chức năng địa phương. Cơ quan CSĐT Công an quận và cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường và làm rõ sự việc.



Đến trưa 6/2, Công an phường Nhân Chính (quận Thanh Xuân) vẫn đang phối hợp với với các lực lượng chức năng quận Thanh Xuân tiến hành bảo vệ, khám nghiệm hiện trường và thu thập lời khai của các nhân chứng.



Theo thông tin trên báo Gia đình và Xã Hội, một nhân chứng cho biết người phụ nữ xấu số nhảy xuống từ tầng lối đi thang bộ ở tấng 20 của toà nhà The Golden Palm (số 21 đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân)

"Chiếc áo của nữ nạn nhân này vẫn để lại trên tầng 20, phía sau của toà nhà The Golden Palm lối đi cầu thang bộ", người này cho biết.



