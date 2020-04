Chồng chết lặng khi phát hiện vợ chết trong tư thế treo cổ sau khi ngủ dậy

Sáng ngày 20/4, Công an TP Thuận An (tỉnh Bình Dương ) nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc phát hiện một người phụ nữ treo cổ tự tử tại nhà riêng. Ngay sau đó, Công an TP Thuận An đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ xuống phong tỏa hiện trường, tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.



Đến khoảng 10h30 ngày 20/4, Công an TP Thuận An đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi nạn nhân. Theo cơ quan điều tra, nơi phát hiện nạn nhân tử vong là tại nhà riêng nằm trên đường Bình Chuẩn 67, phường Bình Chuẩn, TP Thuận An.

Theo một số nhân chứng kể lại, sáng cùng ngày, người chồng ngủ dậy thì phát hiện vợ là chị N.T.N. (SN 1993, quê ở Hà Tĩnh) tử vong trong tư thế treo cổ. Trước khi vụ việc xảy ra, người dân sống xung quanh có nghe thấy tiếng vợ chồng nạn nhân cãi vã.





Nhiều người hiếu kỳ đã tụ tập gần nhà nạn nhân theo dõi vụ việc

Đến chiều cùng ngày, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình đưa về tổ chức an táng. Hiện vụ vẫn đang trong quá trình điều tra, làm rõ.

Cách đây vài ngày, cơ quan điều tra Công an TP Đà Nẵng cũng nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc bà Lê Thị Nam Thanh – Phó Chủ tịch UBND phường Phước Mỹ (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà riêng.

Người thân của nạn nhân cho biết, khoảng 15h ngày 13/4, con trai nạn nhân ngủ dậy thì phát hiện mẹ đã tử vong trong tư thế treo cổ tại phòng riêng. Người nhà nhanh chóng cắt dây, đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Được biết, nạn nhân sống cùng chồng và 2 con nhỏ. Gần đây, nhà nạn nhân có xảy ra mâu thuẫn. Đến trưa ngày 14/4, thi thể nạn nhân đã được khâm niệm, chuẩn bị đưa về quê ở Quảng Nam an táng.

