Phát hiện người phụ nữ tử vong bất thường trong nhà tắm ở Đức Thọ, Hà Tĩnh

Ông Đoàn Ngọc Hường – Chủ tịch UBND xã Thanh Bình Thinhj (huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) xác nhận, trên địa bàn xã vừa phát hiện một người phụ nữ tử vong bất thường tại nhà tắm với nhiều điểm nghi vấn.

Ông Hường cho biết, khoảng 29h ngày 14/4, chính quyền địa phương nhận được thông tin bà Võ Thị P. (59 tuổi, trú tại thôn Gia Thành, xã Thanh Bình Thịnh) tử vong trong nhà tắm. Một số người dân canh giữ hiện trường đợi chính quyền, Công an đến làm việc.

Công an huyện Đức Thọ cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan đã xuống phong tỏa hiện trường, tổ chức khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân tử vong. Hiện tại thi thể nạn nhân đã được bàn giao về cho gia đình tổ chức tang lễ sau khi khám nghiệm tử thi xong.

Theo vị chủ tịch xã Thanh Bình Thịnh, bà P. không có chồng. Trước đây sống cùng 2 người con gái. Tuy nhiên, hai người này sau đó đi lấy chồng nên bà P. sống một mình. Thỉnh thoảng con gái đưa chồng con về thăm.

Ngôi nhà - nơi phát hiện thi thể bà P.

Một số người dân sống gần nhà cho biết, trước khi xảy ra vụ việc 1 ngày, bà P. vẫn đi làm bình thường, Sức Khỏe tốt, không có dấu hiệu gì bất thường. Thời điểm phát hiện thi thể bà P. thì thấy trên cơ thể không mặc quần.

Trước đó 1 ngày (13/4), Công an quận Gò Vấp (TP Hồ Chí Minh) cũng nhận được tin báo về việc một nam công nhân Công ty Dịch vụ Công ích quận Gò Vấp đi thu gom rác trên đường Phạm Văn Trị (quận Gò Vấp) phát hiện thi thể người quấn trong bao tải bên lề đường.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an quận Gò Vấp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hồ Chí Minh đã vào cuộc điều tra, xác minh danh tính nạn nhân. Từ tờ đơn xin việc với dòng thông tin “chú Cường, gần nhà thờ Nghĩa Hòa, phường 6, quận Tân Bình”, Công an xác định được danh tính nạn nhân.

Theo đó, nạn nhân là Đinh Phú Cường (48 tuổi, ngụ tại phường 6, quận Tân Bình). Công an đã liên lạc với gia đình nạn nhân. Đồng thời, cũng tiến hành trích xuất camera an ninh ở khu vực phát hiện thi thể nạn nhân và các tuyến đường ở quận Gò Vấp để khoanh vùng nghi phạm. Công an nghi ngờ đây là một vụ giết người nên đang tập trung lực lượng điều tra. Đến nay cơ quan công an vẫn chưa công bố nguyên nhân tử vong của nạn nhân.

