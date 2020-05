Phát hiện người phụ nữ tử vong bất thường trong rẫy vắng ở Đắk Lắk sau 1 ngày ròng rã tìm kiếm

Công an huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk cho biết, cơ quan chức năng đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để xác định nguyên tử vong của một người phụ nữ được phát hiện trong khu rẫy vắng.

Theo điều tra ban đầu, sáng 10/5, bà Cao Thị P. (SN 1977, ngụ tại thôn 7, xã Ea Kpan, huyện Cư M’gar) rời nhà lên rẫy làm việc. Nhưng đến tối cùng ngày bà P. không thấy về nhà, gia đình lo lắng đã huy động anh em họ hàng đi tìm và trình báo Công an.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã phối hợp với gia đình đi tìm bà P. suốt đêm ngày 10/5. Đến chiều ngày 11/5, người dân đi rẫy phát hiện bà P. tử vong ở cạnh một con suối cách rẫy nhà bà khoảng 1km.

Sau khi cơ quan chức năng hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi thì đã bàn giao thi thể lại cho gia đình đưa về tổ chức an táng theo phong tục địa phương. Hiện nguyên nhân tử vong chưa được công bố.

Nơi phát hiện thi thể nạn nhân

Trước đó, ngày 23/1, Công an huyện Krông Năng (Đắk Lắk) cũng nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc phát hiện một thi thể nam giới tử vong trong rẫy cà phê.

Cụ thể, khoảng 6h cùng ngày, người dân đi làm rẫy thì tá hỏa phát hiện một xe gắn máy để tại rẫy cà phê nhưng không có người trông coi. Sau đó, người này đến gần thì nhìn thấy một thi thể nam thanh niên nằm bất động nên báo Công an.

Nhận được tin báo, Công an huyện Krông Năng có mặt khám nghiệm hiện trường . Qua xác minh, nam thanh niên được xác định là Nguyễn Đình Thông (sinh năm 1995, thôn 5, Phú Xuân, huyện Krông Năng).

