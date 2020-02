Mùi tử khí trong căn phòng trọ khóa trái ở Hải Phòng hé lộ sự thật kinh hoàng

Theo tin từ Zing .vn, Công an quận Ngô Quyền đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng tổ chức điều tra, xác minh nguyên nhân tử vong của một người phụ nữ sống trong dãy trọ ở ngõ 212 (phố An Đà, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng ).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h ngày 11/2, một số người dân sống trong dãy trọ ở ngõ 212 ngử thấy mùi tử khí nồng nặc bốc ra từ căn phòng trọ đầu tiên. Nhiều người đến gần gọi cửa nhưng không thấy có ai trả lời.

Nghi ngờ có điều bất thường nên một người hàng xóm nhìn qua khe cửa xem xét bên trong thì ngã ngửa phát hiện thi thể một người phụ nữ nằm bất động trên giường. Theo người dân sống trong khu trọ, danh tính người phụ nữ này là bà T. (50 tuổi, trú tại phố Cấm, phường Gia Viên, quận Ngô Quyền).

Hiện trường vụ án

Khi soi đèn pin nhìn kỹ thì thấy nạn nhân nằm bất động trên giường, đắp chăn nhưng không mặc quần. Sự việc sau đó được trình báo lên Công an quận Ngô Quyền. Ít phút sau lực lượng chức năng có mặt phong tỏa hiện trường, tiến hành khám nghiệm tử thi xác minh nguyên nhân tử vong.

Qua khám nghiệm sơ bộ, nạn nhân tử vong từ vài ngày trước nhưng trên người không thấy xuất hiện vết thương. Tại hiện trường đồ đạc không bị xáo trộn. Căn phòng trọ bị khóa trái từ bên trong.

Theo lời khai của các nhân chứng, bà T. đến khu vực này thuê trọ từ khoảng 2 năm trước. Bà T. là lao động tự do, có cuộc sống không êm ấm. Song từ khi đến đây bà không xảy ra xích mích hay va chạm với người nào.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra , làm rõ. Thông tin bà T. tử vong trong phòng trọ đã được thông báo đến gia đình bà. Sau khi khám nghiệm tử thi xong, cơ quan chức năng sẽ bàn giao thi thể cho gia đình đưa về an táng theo phong tục địa phương.

Vị trí xảy ra án mạng

Chưa đầy 2 tháng đầu năm 2020, tại Việt Nam phát hiện hàng chục vụ việc các nạn nhân tử vong bất thường trong phòng trọ. Điều đáng nói, khi được phát hiện thi thể đều đã trong giai đoạn đang phân hủy.

Đơn cử như vụ việc người đàn ông tử vong bất thường trong phòng trọ ở Thái Nguyên xảy ra vào tối ngày 5/1. Cụ thể, tối 5/1, người dân phường Phú Xá (TP Thái Nguyên) phát hiện thi thể một người đàn ông khoảng 50 tuổi trong phòng trọ. Thi thể này đang trong quá trình phân hủy.

Theo tìm hiểu, người đàn ông tử vong quê ở Thái Bình. Người này lấy vợ ở TP Thái Nguyên nhưng đang sống ly thân.

Bình Dương, nam thanh niên tử vong bất thường trong phòng trọ

