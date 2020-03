Vụ nổ lớn ở chung cư khiến 1 người trọng thương: Hé lộ đối tượng tình nghi

Ngày 19/3, Công an TP. Vinh (Nghệ An ) cho biết đang tiếp tục điều tra vụ nổ ở chung cư Lũng Lô (phường Vinh Tân, TP. Vinh) khiến 1 người bị thương nặng.

Chung cư Lũng Lô - nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Đại Đoàn Kết

Theo báo Giao Thông, khoảng 21h ngày 18/3, người dân sống tại chung cư Lũng Lô bất ngờ nghe thấy một tiếng nổ lớn phát ra từ tầng 3. Khi tới hiện trường, mội người bàng hoàng phát hiện anh Bùi Hoàng A. (SN 1996, sống trong căn hộ 309) bị thương nặng ở một bên tay.

Ngay sau đó, anh A. được mọi người gọi xe taxi đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa TP Vinh. Khi vào viện, bàn tay trái của anh A. đã bị dập nát.

Nạn nhân bị dập nát một bàn tay. Ảnh: Vietnamnet



Sự việc sau đó được trình báo lên chính quyền địa phương và cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, Công an TP Vinh đã có mặt khám nghiệm hiện trường, xác định vật thể gây nổ và nguyên nhân vụ việc.

Thông tin trên báo Vietnamnet , Chủ tịch UBND phường Vinh Tân Nguyễn Hoàng Mạnh cho biết, chiều 19/3, Công an TP Vinh vẫn đang tiếp tục điều tra vụ nổ tại chung cư Lũng Lô khiến 1 người bị thương.

Bước đầu, trích xuất camera tại tầng 3 chung cư, cơ quan chức xác định có một người đàn ông lạ cầm theo vật giống như súng đã đứng nhìn về phía căn hộ 309 của nạn nhân.

Dựa theo hình ảnh trong clip, người này cũng đi lại quanh cửa căn hộ khoảng hơn 1 phút và còn dùng chân đạp cửa.

Hiện nguyên nhân vụ nổ ở chung cư Lủng Lô đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

