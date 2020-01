Nam sinh lớp 11 tử vong, thi thể không còn nguyên vẹn sau tiếng nổ lớn

Mới đây, theo nguồn tin của báo Người Đưa Tin, công an tỉnh Nam Định cho biết đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ nổ khiến nam sinh lớp 11 tử vong ở Ý Yên (Nam Định).

Nạn nhân được xác định là nam sinh tên P. (16 tuổi, trú tại thôn Mỹ Lộc, xã Yên Phương, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định). P. được phát hiện tử vong tại nhà hồi sáng nay.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 9h30 ngày 23/1 (tức 29 Tết). Thời điểm trên, người dân địa phương bất ngờ nghe thấy tiếng nổ lớn phát ra từ tầng 2 gia đình em P. Khi tới kiểm tra, mọi người bàng hoàng phát hiện P. đã tử vong, thi thể không còn nguyên vẹn. Ngoài ra, ở dưới tầng 1 ngôi nhà còn có 2 em nhỏ của nạn nhân, rất may cả 2 không bị thương.

Căn nhà nơi xảy ra sự việc

Ngay lập tức, người dân đã thông báo sự việc lên chính quyền địa phương. Nhận được tin báo, lực lượng Công an xã Yên Phương và Công an huyện Ý Yên, Công an tỉnh Nam Định đã nhanh chóng có mặt tại nhà nạn nhân để điều tra làm rõ vụ việc.

Đến chiều ngày 23/1, lãnh đạo xã Yên Phương thông tin: "Tại hiện trường phần cửa và lan can trên tầng 2 bật tung. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn tới vụ nổ. Thời điểm xảy ra vụ việc, ngoài P. trên tầng 2 thì còn 2 em nhỏ dưới tầng 1. Rất may mắn, 2 người em của nạn nhân không bị thương".

Người thân đau xót trước sự ra đi đột ngột của nam sinh

Cũng theo vị lãnh đạo này, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân vụ nổ dẫn đến cái chết thương tâm của nam sinh lớp 11 có thể là do nổ pháo.

Hiện vụ nổ khiến nam sinh lớp 11 tử vong ở Ý Yên, Nam Định đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

