Vụ nổ kinh hoàng gây sập nhà ở Nghệ An: Thêm một nạn nhân tử vong

Đến thời điểm này, đã có 2 nạn nhân tử vong sau vụ nổ kinh hoàng gây sập nhà ở Nghệ An chiều qua.

Liên quan đến vụ nổ bất thường ở nhà người dân xã Long Sơn (huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An ), mới đây, chính quyền địa phương đã cung cấp thông tin mới nhất về sự việc.

Hiện trường vụ nổ

Cụ thể, chiều ngày 19/12, ông Đặng Xuân Quang – Phó Chủ tịch UBND huyện Anh Sơn cho biết đã có thêm một nạn nhân tử vong sau vụ nổ lớn chiều qua.

Nạn nhân vừa tử vong là anh Nguyễn Văn Th. (SN 1997, trú ở xóm 9, xã Long Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An). Sau khi vụ nổ xảy ra, anh Th. được gia đình đưa đi bệnh viện cấp cứu. Mặc dù đã được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa nhưng do vết thương quá nặng, anh Th. đã tử vong vào khoảng 23h ngày 18/12.

Như vậy, đã có 2 nạn nhân tử vong sau vụ nổ kinh hoàng là anh Nguyễn Văn Th. và cha đẻ là ông Nguyễn Văn T. (SN 1970 - tử vong tại hiện trường).

Nạn nhân cuối cùng còn sống sót là chị H’Hen Đung (SN 1999) - vợ anh Th. Chị H’Hen Đung cũng đang được cấp cứu ở bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Theo các bác sĩ tại bệnh viện, nạn nhân bị chấn thương nặng đến mức bị sảy thai và phải cắt bỏ 2 chân để giữ lại tính mạng.

Căn bếp của gia đình nạn nhân bị đổ sập hoàn toàn

Được biết, hoàn cảnh gia đình nạn nhân rất khó khăn. Ngay sau khi sự việc xảy, chính quyền các cấp cùng đoàn thể đã tới thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình nạn nhân hơn 20 triệu đồng.

"Hoàn cảnh của gia đình ông T. rất khó khăn, chiều nay (19/12), đại diện chính quyền địa phương phối hợp với gia đình cùng bà con nhân dân tổ chức mai táng các nạn nhân xấu số theo phong tục địa phương", Phó Chủ tịch UBND huyện Anh Sơn thông tin.

Trước đó, như báo Sức Khỏe Cộng Đồng đã đưa tin, khoảng 14h chiều 18/12, người dân ở xóm 9, xã Long Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An bất ngờ nghe tiếng nổ lớn phát ra từ nhà của ông Nguyễn Văn T. Hốt hoảng chạy tới, mọi người ngỡ ngàng phát hiện căn nhà bếp của gia đình ông T. đã bị đổ sập hoàn toàn. Bên trong nhà, ông T. đã tử vong; còn con trai ông là anh Nguyễn Văn Th. và con dâu chị H’Hen Đung bị thương nặng.



Tại hiện trường xảy ra vụ nổ, người dân cũng phát hiện một bình gas đã hư hỏng. Hiện nguyên nhân của vụ nổ kinh hoàng vẫn đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Kiều Đỗ (t/h)