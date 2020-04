Hai thanh niên mang súng hoa cải đến dằn mặt cả nhà đối thủ vì mâu thuẫn cách đây nửa năm

Tối ngày 19/4, Công an quận Lê Chân (TP Hải Phòng, tỉnh Hải Phòng ) nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc trên địa bàn phường Nghĩa Xá (quận Lê Chân) xảy ra một vụ nổ súng. Hiện trường cụ thể là ở căn nhà trong ngõ 32 phố Chợ Đồn.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng có mặt phong tỏa hiện trường, lấy lời khai nhân chứng, xác định nguyên nhân vụ việc. Theo điều tra bước đầu, khoảng 19h30 cùng ngày, người dân ngõ 32 phố Chợ Đôn nghe thấy tiếng súng nổ phát ra từ một ngôi nhà trong ngõ, sau đó là tiếng kính vỡ.

Theo nhân chứng kể lại, thời điểm đó họ phát hiện có 2 thanh niên lạ mặt đi một chiếc ô tô màu trắng tới khu vực này. Sau đó một thanh niên đi từ trên xe xuống cầm theo khẩu súng hoa cải tới trước cửa một căn nhà trong ngõ. Người này chĩa súng vào cửa kính cường lực của căn nhà rồi bắn khiến cửa kính vỡ vụn, văng tung tóe.

Cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường vào tối qua

Cơ quan chức năng tiến hành lấy lời khai các thành viên trong gia đình . Qua đó xác định được nguyên nhân ban đầu là do mâu thuẫn cách đây nửa năm giữa anh Q. và nhóm thanh niên trên.

Cũng trong tối qua, Công an quận Lê Chân đã tiến hành trích xuất camera an ninh trong ngõ và khoanh vùng được nghi phạm. Hiện cơ quan điều tra đang tỏa lực lượng đi truy bắt hai đối tượng này để thụ lý theo đúng quy định của Pháp luật

Trước đó, cơ quan điều tra tại Bình Thuận cũng thụ lý một vụ nổ súng dằn mặt tương tự. Theo điều tra ban đầu, khoảng 18h ngày 17/3, nhóm đối tượng, gồm: Phạm Hữu Trí (SN 1989), Nguyễn Văn Quốc (SN 1997) và Phạm Trí Hoài (SN 1993, cùng ngụ xã Nhơn Hạnh, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) cùng đi chung một chiếc xe mô tô đến ông Đoàn Văn Sọ (SN 1976, ngụ thôn Phú Hậu, xã Cát Tiến, huyện Phù Cát) tìm gặp con trai ông là Đoàn Văn Phương (SN 1997) để đòi nợ. Khi đi, Trí mang theo một khẩu súng.

Khi đến nơi do không có Phương ở nhà nên 3 đối tượng không đòi nợ được. Nhóm này nãy nhau với ông Sọ và người thân trong gia đình . Lời qua tiếng lại một lúc, ông Sọ bực tức lấy một chiếng phảng dọa, đuổi nhóm này ra khỏi nhà,

Trí liền rút khẩu súng thủ sẵn trong người bắn 2 nhát chỉ thiên rồi cùng hai đối tượng còn lại rời khỏi hiện trường. Sau đó sự việc được trình báo lên Công an, cả ba đối tượng bị bắt giữ để phục vụ công tác điều tra.

Hiện trường vụ nổ súng ở Bình Dương