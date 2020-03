Vụ nổ súng hỗn chiến ở Hà Đông khiến 1 người bị thương: Xác định được những người liên quan

Liên quan đến vụ nổ súng hỗ chiến ở Hà Đông đêm quan, sáng ngày 31/3, Công an quận Hà Đông cho biết, đơn vị đang khẩn trương phối hợp cùng phòng nghiệp vụ Công an TP Hà Nội điều tra làm rõ vụ việc. Vụ hỗn chiến này khiến 1 người bị thương, nghi do trúng đạn ở trước cổng chung cư Hoàng Gia, thuộc phường Quang Trung.

Theo tin của tienphong.vn, tính đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng đã xác định được những người liên quan đến vụ nổ súng hỗn chiến. Danh tính những đối tượng này vẫn đang trong qua trình điều tra, làm rõ.





Hình ảnh được cắt ra từ video đăng trên mạng xã hội

Trước đó, khoảng 22h ngày 30/3, tại khu vực cổng chung cư Hoàng Gia xảy ra một vụ xô xát giữa hai nhóm người đi ô tô. Một số người dân sống ở khu vực trên đã quay lại video vụ ẩu đả rồi chia sẻ lên mạng xã hội



Trong đoạn video, hai nhóm nam thanh niên xô xát với nhau trong đó có phát ra tiếng nổ súng. Sau đó, hai nhóm đi trên 3 ô tô rượt đuổi nhau giữa đường rồi bỏ chạy.

Ngay sau đó Công an địa phương phát hiện sự việc, tiến hành rà soát. Lực lượng chức năng xác định có 1 người liên quan đến vụ việc trên bị thương nghi do trúng đạn và đã được đưa vào Bệnh viện cấp cứu ngay sau đó.

Hiện cơ quan chức năng đã khoanh vùng được các đối tượng liên quan, nguyên nhân dẫn đến vụ việc và đang khẩn trương truy bắt để làm rõ.

Video ghi lại cảnh hỗn chiến đêm qua

Ở một diễn biến khác, ngày 31/3, Công an tỉnh Bình Dương cũng đang điều tra, làm rõ vụ nổ súng tại quán cà phê thuộc phường Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương khiến 1 người bị thương. Nạn nhân thương do đạn sượt qua là anh Hoàng Ngọc Sơn L. (35 tuổi, quê Lâm Đồng).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h30 ngày 28/3, anh L. cùng bạn đang ngồi uống cà phê tại quán thì bất ngờ bị nam thanh niên dùng súng bắn. Khi nghe tiếng súng vang lên, nhiều người hoảng loạn nằm rạp xuống đất. Đối tượng nổ súng bắn thêm nhiều phát đạn khiến anh L. bị thương ở vùng mặt. Sau đó, hung thủ nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Nga Đỗ (t/h)