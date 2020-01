Vụ nổ súng ở Lạng Sơn khiến 7 người thương vong: Nghi phạm có biểu hiện nghiện ma túy nặng

Liên quan đến vụ nổ súng khiến 7 người thương vong ở Lạng Sơn khuya ngày 13/1, sáng 14/1, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đã xác định được danh tính kẻ nổ súng là Lý Văn Sắn (SN 1970, trú tại xã biên giới Phú Xá, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn). Sắn là chồng cũ của nạn nhân Hoàng Thị Hoài (Hoàng Thị Hoài (SN 1983 ở khu vực ngã 3 Pò Hà, thôn Thâm Mò, xã Phú Xá, huyện Cao Lộc).

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do Sắn muốn níu kéo tình cảm với vợ cũ nhưng bị gia đình chị Hoài ngăn cản. Sau khi gây án xong, Sắn đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Vụ việc khiến 2 người tử vong và 5 người trọng thương.

Chân dung Lý Văn Sắn - kẻ nổ súng khiến 7 người thương vong

Nhận được tin báo án, Công an tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan tiến hành điều tra, truy tìm hung thủ. Trong thời tiết mưa lạnh, hàng trăm chiến sĩ cảnh sát hình sự cùng lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp cùng truy tìm hung thủ.

Theo điều tra của Công an tỉnh Lạng Sơn, Sắn và chị Hoài đã ly hôn nhiều năm. Sau đó, chị H. tái giá, có con với chồng mới và có cuộc sống hạnh phúc. Bản thân Sắn không có nghề nghiệp ổn định. Từ ngày vợ chồng ly hôn thì hắn sống lang thang ở giữa 2 bên biên giới Việt Nam và Trung Quốc.

Thời gian gần đây, Sắn có biểu hiện nghiện ma túy nặng, bất ngờ trở về địa phương đòi nối lại tình xưa với vợ cũ. Sắn thường xuyên nhắn tin “khủng bố” tinh thần chị Hoài.

Gần đây, Toán đổi số điện thoại, cắt đứt liên lạc với Sắn thì bị hắn dọa giết cả gia đình. Sự việc sau đó được người thân chị H. biết nhưng mọi người chỉ nghĩ là Sắn dọa nạt bình thường không ngờ hắn ra tay tàn độc đến vậy.

Hiện trường vụ án

Lý Văn Sắn là đối tượng máu lạnh, y lại đang mang theo vũ khí nóng nên được xác định là đối tượng đặc biệt nguy hiểm, cần phải truy bắt, xử lý theo quy định Pháp luật

Trong quá trình truy bắt đối tượng này, cơ quan điều tra xác nhận định, nghi phạm có thể bỏ chạy ra vùng biên giới. Chính vì thế, Công an tỉnh Lạng Sơn đã có văn bản đề nghị và được lực lượng chức năng Trung Quốc chấp thuận vào cuộc hỗ trợ truy bắt nghi phạm.

Cơ quan chức năng đang xác định Sắn ôm súng thủ trong rừng tại địa bàn xã Bảo Lâm (huyện Cao Lộc). Bước đầu, đơn vị sử dụng biện pháp thuyết phục nghi phạm buông súng, tự thú. Nhưng đồng thời cũng triển khai phương án áp sát để khống chế.

Sau vụ xả súng , có 2 người đã tử vong là cháu Phạm Thanh P. (SN 2008) và Hoàng Quốc H. (SN 1977, anh trai chị H.). Hiện còn các nạn nhân khác đang được cấp cứu tại Bệnh viện là Hoàng Thị Hoài., Hoàng Thị T., Chu Thị H.(SN 1991), Vũ Xuân H. (SN 1982) và Nguyễn Văn T (SN 2001).

