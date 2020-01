Vụ nổ súng ở Lạng Sơn khiến 7 người thương vong: Vợ cũ kể lại giây phút kinh hoàng khi trúng đạn

Công an tỉnh Lạng Sơn vẫn đang phối các đơn vị nghiệp vụ để truy bắt đối tượng Lý Văn Sắn (SN 1970, trú tại xã biên giới Phú Xá, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) – kẻ nổ súng khiến 7 người thương vong ở Lạng Sơn.

Trong số các nạn nhân có chị Hoàng Thị Hoài (Hoàng Thị Hoài (SN 1983 ở khu vực ngã 3 Pò Hà, thôn Thâm Mò, xã Phú Xá, huyện Cao Lộc) là vợ cũ của Sắn. Chị Hoài bị Sắn bắn trọng thương, hiện đang được điều trị tại bệnh viện, Sức Khỏe đã dần ổn định.

Hôm nay, chị Hoài đã tỉnh táo trở lại và có thể chia sẻ được về ký ức kinh hoàng khi bị chồng cũ bắn. Chị Hoài cho biết, Sắn là chồng cũ của chị, hai người kết hôn từ năm 2012. Nhưng đến năm 2015 thì chia tay và không có con chung.

Hiện trường vụ án

Sau một thời gian chia tay, chị Hoài tái hôn và có chung với chồng mới. Mặc dù đã ly hôn nhiều năm nhưng Sắn thường xuyên nhắn tin, gọi điện cho vợ cũ đề nghị nối lại tình xưa. Do đã dứt khoát với Sắn rồi nên chị Hoài không muốn lằng nhằng với người cũ.

Chị Hoài kể: “Cách đây khoảng 2 tháng, hắn vẫn nhắn tin cho tôi nói muốn quay lại khiến tôi phải báo cả Công an về việc này. Sau đó, tôi được chính quyền khuyên nên đã đổi số điện thoại khác để tránh bị làm phiền”.

Khi không gọi được điện thoại cho chị Hoài, Sắn đã kết bạn Zalo, Facebook nhưng không được chấp nhận. Đến đêm ngày 13/1 thì vụ án thương tâm xảy ra. Sự việc này khiến cả xóm vô cùng hoảng loạn.

Cũng theo lời chị Hoài, trước đây chồng cũ làm nghề mộc. Nhưng khoảng hơn 1 năm trở lại đây thì hắn ta bán hết đất đai rồi đi lang thang không hiểu vì lý do gì.

Nhớ lại thời điểm xảy ra vụ án, vẻ mặt của chị Hoài vô cùng lo sợ, đến thời điểm hiện tại, chị vẫn không thể tin nổi người thân của mình và chính mình bị bắn dã man đến như vậy.

Nghi phạm Lý Văn Sắn

Chị Hoài kể: “Tối 13/1, tôi ở nhà chị Hoàng Thị H. (SN 1983, trú tại khu vực ngã 3 Pò Hà, thôn Thâm Mò, xã Phú Xá). Đến khoảng 21h cùng ngày thì mọi người trong nhà nghe thấy tiếng súng nổ. Sau khi chạy ra ngoài nghe ngóng thì mới biết kẻ nổ sung là Sắn. Lúc đầu, hắn bắn vào người cháu P. (con chị H.). Sau đó mọi người bỏ chạy, chạy được một đoạn quay lại nhìn thì thấy cháu P. gục xuống…”.

Sau khi cháu P. bị bắn gục thì đến lượt chị Hoài bị bắn. Sắn chưa dừng lại, hắn còn nã đạn bắn thêm nhiều người khác. Hậu quả khiến 2 người tử vong và 5 người bị thương.

Nhiều người dân sống cạnh hiện trường cho biết, thời điểm xảy ra vụ án không có nhiều người chứng kiến. Khi nghe thấy tiếng súng tất thảy đều sợ hãi nên đóng kín cửa. Chỉ đến khi cơ quan chức năng vào cuộc mọi người mới dám ra ngoài.

Cũng theo lời người dân, những người bị thương trong vụ án này đều là họ hàng của gia đình anh T. ở Hưng Yên lên. Họ cùng nhau mở cửa hàng sửa chữa ô tô ở đây từ năm 2001.

Sau vụ xả súng , có 2 người đã tử vong là cháu Phạm Thanh P. (SN 2008) và Hoàng Quốc H. (SN 1977, anh trai chị H.). Hiện còn các nạn nhân khác đang được cấp cứu tại Bệnh viện là Hoàng Thị Hoài., Hoàng Thị T., Chu Thị H.(SN 1991), Vũ Xuân H. (SN 1982) và Nguyễn Văn T (SN 2001).

Theo thông tin mới nhất, Công an tỉnh Lạng Sơn xác định, Sắn là người sống lang thang ở khu vực biên giới Việt Nam và Trung Quốc. Gần đây, Sắn có biểu hiện nghiện ma túy nặng. Hiện hắn đang ôm súng ẩn náu trong rừng, cơ quan chức năng đang cố gắng thuyết phục Sắn ra đầu thú. Tuy nhiên, cũng đồng thời triển khai phương án đột kích đốt tượng này để đưa về trụ sở điều tra.

Nga Đỗ (t/h)