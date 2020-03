Vụ nữ công nhân Bình Dương tử vong bất thường trong nhà trọ: Hé lộ nguyên nhân

Liên quan đến vụ nữ công nhân Bình Dương được phát hiện tử vong bất thường trong nhà trọ, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin lan truyền rằng người này bị nhiễm COVID-19. Ngày 6/3, lãnh đạo thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã thông tin chính thức về vụ việc.

Cụ thể, ông Phạm Văn Bảy - Phó Chủ tịch UBND thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết, nữ công nhân được phát hiện tử vong trong phòng trọ trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường Đông Hoà là chị N.T.L.(40 tuổi, quê Sóc Trăng).



Ngay khi nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân, Công an thành phố Dĩ An đã báo Trung tâm Y tế thành phố Dĩ An cử đội phản ứng nhanh đến hiện trường lấy mẫu phẩm xét nghiệm để xác định có bị nhiễm Covid-19 hay không, đồng thời tiến hành xử lý vệ sinh môi trường, tiêu độc khử trùng quanh khu vực nhà trọ nơi phát hiện thi thể.

Dãy trọ nơi phát hiện thi thể nữ công nhân. Ảnh: Vietnamnet

Cơ quan chức năng cũng tiến hành khám nghiệm pháp y, điều tra nguyên nhân tử vong của chị H. Kết quả khám nghiệm bước đầu cho thấy, chị L. mang thai ngoài tử cung dẫn đến xuất huyết. Bản thân chị L. và những người hay tiếp xúc cũng không có lịch sử liên quan đến các vùng dịch. Do đó, không có chuyện chị L. tử vong do bệnh COVID-19.

Trước đó, như báo Sức Khỏe Cộng Đồng đã đưa tin, chiều ngày 4/3, nữ công nhân L. có biểu hiện mệt mỏi và bị ho nên đã xin quản lý công ty cho về sớm để nghỉ ngơi. Tới sáng hôm sau, người dân sống cùng dãy trọ không thấy chị L mở cửa đi làm như thường ngày nên nghi có chuyện không lành. Nhìn qua khe cửa thấy chị này nằm bất động trên nền nhà, cơ thể tím tái, mọi người phá cửa vào trong để kiểm tra thì phát hiện chị L đã chết.

