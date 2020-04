Mang vàng đến công ty vì giấc mơ mất trộm, nữ công nhân sốc khi bị kẻ gian rạch túi áo cuỗm sạch

Trưa ngày 23/4, bà Nguyễn Thị Gái ( công nhân làm việc tại Khu Công nghiệp Sóng Thần, TP Dĩ An, Bình Dương ) đến Công an trình báo việc bị cướp sạch tài sản trị giá 100 triệu đồng.

Vì vụ việc không thuộc thẩm quyền nên Công an phường đã hướng dẫn bà Gái đến đồn Công an Sóng Thần (nơi xảy ra vụ việc trình báo). Theo chỉ dẫn, bà Gái đến Công an Sóng Thần trình báo sự việc.

Bà Gái cho biết, tối ngày 21/4, trong giấc mơ bà thấy phòng trọ của mình bị trộm đột nhập lấy hết tài sản. Sáng hôm sau ngủ dậy bà vô cùng lo sợ nên trộm sẽ cướp đi số tài sản hai vợ chồng tích cóp suốt 7 năm đến Bình Dương làm nên đã bỏ số vàng trên vào túi áo mang theo đến Công ty làm việc.

Khu vực túi áo của bà Gái bị rạch trộm vàng

Đến chiều cùng ngày, sau khi tan ca bà ra trước cổng Công ty Poh Huat (phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An) mua ít thực phẩm. Mua đồ xong, bà Gái di chuyển về phòng trọ . Tại đây, bà kiểm tra thì phát hiện số vàng để trong túi đã “không cánh mà bay”. Bà Gái còn phát hiện, ở khu vực túi đựng vàng có một đường rạch dài.

“Về nhà, tôi hốt hoảng khi phát hiện bị rạch túi. Trong túi là toàn bộ gia tài tích góp từ 7 năm làm việc của vợ chồng, trong đó gồm: 21 chiếc vòng, 1 dây chuyền, 3 nhẫn vàng 18, 1 đôi bông tai, tổng trị giá gần 5 cây vàng”, bà Gái nói.

Trước đó, bà Gái đã mang số vàng trên đến một tiệm vàng để gửi. Tuy nhiên, bà Gái cảm thấy không an tâm nên đã rút vàng về giấu trong phòng trọ. Sau đó thì xảy ra vụ việc trên.

Trước đó bà Gái từng mang vang ra tiệm vàng để gửi (Ảnh Tiền Phong)

Vì quá tiếc của nên bà Gái tức tốc đến nơi làm việc tìm kiếm, đồng thời báo vụ việc lên ban lãnh đạo doanh nghiệp. Bảo vệ Công ty sau đó đã trích xuất camera an ninh thì phát hiện có hai phụ nữ nghi áp sát quanh và sau bà Gái. Theo bảo vệ, hai người phụ nữ đáng nghi đó không phải công nhân của công ty.

Liên quan đến vụ việc, trưa ngày 23/4, bà Gái có đến nhờ hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải hỗ trợ truy tìm cướp với hy vọng sẽ tìm lại được số vàng trên. Sau đó, anh Hải hướng dẫn bà Gái đến Công an trình báo. Đồng thời lên kế hoạch tìm kiếm kẻ gian thông qua trích xuất camera an ninh.

Công an Sóng Thần sau khi nhận được tin báo của bà Gái đã vào cuộc điều tra. Hiện Công an đang truy tìm hai người phụ nữ lạ đáng nghi đứng áp sát bà Gái.

Nga Đỗ (t/h)