Cuộc điện thoại cuối cùng của nữ giáo viên tiểu học được phát hiện nổi bên bờ sông Lam

Mới đây, cơ quan chức năng thị trấn Xuân An (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh ) cho biết đang điều tra làm rõ vụ phát hiện thi thể người phụ nữ trôi nổi bên bở sông Lam thuộc địa phận thị trấn.

Theo thông tin từ ông Đồng Hải An - Phó Trưởng Công an thị trấn Xuân An, đến chiều 6/2 danh tính nạn nhân đã được xác định.

Người phụ nữ tử vong, thi thể trôi trên sông Lam là Phạm Thị Kim H. (42 tuổi, trú tại xóm Hồ Sen, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh). Hiện cô H. đang là giáo viên Trường tiểu học Sơn Tây (xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn).

Theo nguồn tin riêng của báo Infonet, vào khoảng 13h chiều ngày 5/2, Cô H. lên chiếc xe buýt tuyến Hương Sơn - Vinh ( Nghệ An ) thì gặp tài xế là người quen biết. Đến thị trấn Phố Châu (huyện Hương Sơn), nữ giáo viên liền xuống xe, sau đó bắt xe khác ra cầu Bến Thủy - Cầu bắc qua Sông Lam, nối liền hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Đến khoảng 17h cùng ngày, người nhà có nhận được điện thoại của cô H. thông báo đang ở cầu Bến Thủy. Đây là cuộc điện thoại cuối cùng của cô H. cho gia đình, sau đó thì hoàn toàn mất liên lạc. gia đình cô H. sau đó đã tỏa đi tìm kiếm xung quanh nhưng không thấy cho đến khi phát hiện thi thể nữ giáo viên bên bờ sông Lam thuộc địa phận thị trấn Xuân An.

Ông Lê Văn Minh - Chủ tịch UBND thị trấn Xuân An cho biết, chiều 6/2 người nhà cô H. đã đến nhận dạng và được cơ quan chức năng bàn giao thi thể nạn nhân đưa về quê làm thủ tục mai táng.

Được biết, cô H. đã có gia đình, chồng là Phó hiệu trưởng một trường tiểu học trên địa bàn, con trai đầu đang học Đại học, con gái út đang học lớp 9 của một trường THCS.

Khoảng 9h sáng 6/2, một số ngư dân đi đánh cá trên sông Lam thì bất ngờ phát hiện thi thể của người phụ nữ mặc áo lên, quần Jeans trôi nổi bên bờ sông, đoạn qua TDP12, thị trấn Xuân An (huyện Nghi Xuân). Thời điểm này, trong túi nạn nhân có tiền nhưng không có giấy tờ tùy thân nên cơ quan công an gặp khó khăn trong xác định nhân thân. Tuy nhiên, sau đó nhờ một người dân cung cấp thông tin, danh tính nạn nhân đã sớm được xác định.

Your browser does not support HTML5 video.

Phát hiện thi thể nam thanh niên lẫn trong đám lục bình

Kiều Đỗ (t/h)