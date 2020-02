Vụ nữ giáo viên về hưu bị sát hại ở Bắc Ninh: Bắt hung thủ ngay trong tang lễ nạn nhân

Liên quan đến vụ người phụ nữ ở TP Bắc Ninh được phát hiện tử vong trong nhà, xe máy Honda Lead cùng nhiều tài sản bị mất, mới đây, cơ quan chức năng cho biết đã xác định được nghi phạm.

Đối tượng tình nghi sát hại nữ giáo viên đã nghỉ hưu Nguyễn Thị Nhung (SN 1965, trú tại phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) không ai khác chính là người tên Lê Thành Hưng (sinh năm 1991, ở thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh). Hưng chính là cháu ruột, gọi bà Nhung là bác.

Nghi phạm Lê Thành Hưng. Ảnh: Công an cung cấp



Tối 22/2, Cơ quan CSĐT Công an TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh cho biết đã bắt giữ Hưng tại tang lễ của nạn nhân. Bước đầu, tại cơ quan công an, Hưng đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Sau khi lẻn vào sát hại nữ chủ nhà, Hưng đã vô hiệu hóa camera an ninh nhằm xóa dấu vết. Xong xuôi, Hưng lấy đi chiếc xe máy Honda Lead cùng một số tài sản trong nhà nạn nhân.



Theo Công an TP.HCM, hiện toàn bộ tang vật của vụ án đã được công an thu giữ phục vụ công tác điều tra.

Hiện trường sự việc

Trước đó, như báo Sức Khỏe Cộng Đồng đã đưa tin, 16h45 ngày 21/2, chồng của bà Nguyễn Thị Nhung đi làm về thì bàng hoàng phát hiện vợ tử vong tại tầng 2, trên mặt có nhiều vết thương. Ngay lập tức, sự việc được trình báo lên cơ quan công an. Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo Công an TP Bắc Ninh phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Ninh điều tra làm rõ. Và chưa đầy 24h sau khi gây án, đối tượng sát hại nữ giáo viên về hưu đã bị bắt giữ.

Kiều Đỗ (t/h)