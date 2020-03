Bố chết lặng phát hiện con gái 15 tuổi tử vong với nhiều vết thương trên người tại nhà riêng

Tối ngày 25/3, Công an TP Hải Phòng nhận được tin báo về vụ án mạng xảy ra trên địa bàn huyện Kiến Thụy. Ngay sau đó đơn vị đã phối hợp với Công an huyện và các đơn vị nghiệp vụ xuống hiện trường.

Theo thông tin từ Zing .vn, vụ án mạng do bố nạn nhân phát hiện. Cụ thể, tối 25/3, bố bé gái đi làm về thì phát hiện con gái là P.T.M.M. (15 tuổi, học lớp 9, ở thôn 5, xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy) nằm bất tỉnh trong nhà với nhiều vết thương trên cơ thể.

Ngay sau đó, người bố gọi hàng xóm, họ hàng sang giúp đỡ đưa nạn nhân đi Bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương nghiêm trọng và dày đặc nên nạn nhân đã tử vong ngay sau đó.

Cơ quan chức năng sau đó đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân tử vong. Đồng thời tiến hành trích xuất camera an ninh ở khu vực gần nhà nạn nhân để khoanh vùng đối tượng khả nghi.

Về gia cảnh nữ sinh xấu số, lãnh đạo UBND huyện Kiến Thụy cho biết, cháu M. thường ngày ở nhà với bố, còn mẹ đi làm ăn xa trong miền Nam. Hiện chính quyền đang phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Cũng theo vị lãnh đạo này, sau khi khám nghiệm tử thi xong, cơ quan điều tra đã bàn giao thi thể nạn nhân về cho gia đình tổ chức an táng theo phong tục địa phương. Mẹ nạn nhân cũng đã biết tin tức đau lòng này và gấp rút trở về quê lo hậu sự cho nạn nhân.

Hiện cơ quan Công an TP Hải Phòng đang gấp rút điều tra vụ án.

