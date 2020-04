Vụ nữ sinh cấp 2 bị đánh hội đồng: Công an vào cuộc điều tra

Liên quan đến vụ việc nữ sinh cấp 2 bị đánh hội đồng được quay clip và truyền tải trên mạng, Cơ quan chức năng ở Nghệ An đã vào cuộc để điều tra vụ việc.

Sáng 18/4, trên trang Facebook “Thị xã Hoàng Mai” đã đăng tải đoạn clip dài dài gần 2 phút 30 giây, ghi lại cảnh tượng một nữ sinh bị 2 người khác lao vào đánh hội đồng trước sự chứng kiến của nhiều người.



Theo một số nguồn tin cho hay, địa điểm vụ việc được cho là ở xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai (Nghệ An). Thông tin xác minh ban đầu chỉ rõ, 2 nữ sinh trong độ tuổi đang học cấp 2, ở phường Quỳnh Phương, Quỳnh Dị và xã Quỳnh Lộc. Học sinh mặc áo đồng phục bị đánh ở phường Mai Hùng, là học sinh cấp II.

Ảnh cắt từ clip.



Ông Vũ Lễ Hùng - Chủ tịch UBND xã Quỳnh Vinh (thị xã Hoàng Mai) cho biết, xã đã nắm được thông tin và cử công an xác minh làm rõ vụ việc.

Cũng theo ông Hùng, vị trí xảy ra sự việc giáp ranh giữa địa bàn xã và phường Mai Hùng, nữ sinh bị đánh là học sinh cấp 2 ở phường Mai Hùng.



Clip được lan truyền trên mạng xã hội



Có thể thấy trong clip, nữ sinh áo hồng đội mũ lưỡi trai đã lên tiếng đe dọa một nữ sinh mặc áo đồng phục. Sau đó, một nữ sinh áo đen cầm mũ bảo hiểm đánh liên tiếp vào mặt nữ sinh mặc đồng phục. Tiếp đến, có 2 nữ sinh khác cũng lao vào "cuộc chiến", túm tóc, đấm đá... khiến nạn nhân ngã ngửa ra đường.





Vụ việc xảy ra có rất nhiều người chứng kiến, gồm cả nam và nữ nhưng chỉ đứng xem và dùng điện thoại quay lại sự việc. Mãi đến một lúc sau những người này mới lên tiếng can ngăn.

Clip trên được đăng tải gây xôn xao dư luận. Hàng trăm lượt tương tác, bình luận bày tỏ sự phẫn nộ, đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xử lý hành vi bạo lực học đường.





Ngay khi nắm được vụ việc, lực lượng chức năng đã vào cuộc điều tra, làm rõ.

Thùy Nguyễn (t/h)