Nữ sinh lớp 8 bỏ lại xe đạp điện rồi nhảy sông Lam tự vẫn sau cuộc gặp mặt gia đình đông người

Đến trưa ngày 2/5, thi thể nữ sinh lớp 8 ở xã Xuân Tường (huyện Thanh Chương, Nghệ An) đã được tìm thấy sau nhiều giờ mất tích.

Tin tức mới nhất ngày 2/5, tờ Tiền Phong thông tin, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể em Bùi Thị Hoài Th. (SN 2006, trú tại xã Xuân Tường, huyện Thanh Chương) sau hơn 12 tiếng đồng hồ ròng rã tìm kiếm.



Được biết, Th. đang là học sinh lớp 8 Trường THCS Xuân Tường và là con gái đầu trong Được biết, Th. đang là học sinh lớp 8 Trường THCS Xuân Tường và là con gái đầu trong gia đình có 3 chị em. Bố nạn nhân đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài, mẹ ở nhà làm nông và nghề buôn bán chổi.

Xe đạp điện và đôi dép nạn nhân để lại.



Vào tối 1/5, người dân địa phương bất ngờ phát hiện một xe đạp điện cùng đôi dép của nữ sinh này trên cầu Rộ (bắc qua sông Lam thuộc huyện Thanh Chương) nối 2 xã Ngọc Sơn và Võ Liệt, nghi có người nhảy cầu nên mọi người liền báo lên cơ quan chức năng.



Nhận được tin báo, ngay trong đêm 16 cán bộ chiến sỹ của Đội CC&CNCH số 7, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH đã nhanh chóng đến hiện trường. Các cán bộ chiến sĩ phối hợp với Công an huyện Thanh Chương và chính quyền địa phương triển khai các đội hình tìm kiếm nạn nhân.



Suốt đêm, các tổ công tác đã luân phiên tìm kiếm với mong muốn tìm được thi thể nạn nhân sớm nhất có thể. Đến khoảng 9h15 ngày 2/5, cuối cùng nhóm tìm kiếm đã phát hiện được thi thể em Th.

Được biết, địa điểm phát hiện thi thể em Th. là ở khu vực sông Lam đoạn chảy qua xã Nam Thượng (nay là Thượng Tân Lộc), huyện Nam Đàn. Nơi này cách hiện trường cầu Rộ - nơi phát hiện xe đạp và dép nạn nhân khoảng gần 20km.



Liên quan đến vụ việc, người nhà nạn nhân cho biết, trước đó tại gia đình có diễn ra một buổi gặp mặt đông người. Đến khoảng 20h cùng ngày, khi mọi người đã ra về hết thì em Th. nói muốn đi mượn sách nhưng sau đó không thấy trở về nữa.



Hiện nguyên nhân vụ việc vẫn được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.



Thùy Nguyễn (t/h)