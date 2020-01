Vụ ông chủ hiếp dâm người giúp việc tàn tật ở Đắk Lắk: Bị cáo đổ lỗi cho vợ… lập mưu

Sáng ngày 17/1, TAND huyện Ea H’leo ( Đắk Lắk ) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Đặng Ngọc Thủy (SN 1955, trú tại huyện Ea H’leo) về tội Hiếp dâm. Nạn nhân là chị N.T.L.Q. (SN 1987, quê tỉnh Phú Yên). Chị Q. là người khuyết tật, được thuê về làm giúp việc cho gia đình bị cáo.

Theo cáo trạng, năm 20916, chịu Q, đến nhà làm thuê và được bao ăn ở tại nhà bà P.T.M. (thị trấn Ea Đrăng, huyện Ea H’leo, vợ bị cáo Thủy). Tối ngày 6/8/2018, bị cáo Thủy ở nhà cùng con gái là cháu Đ.T.A.T. và chị Q..

Bị cáo Thủy tại phiên tòa xét xử

Lợi dụng vợ vắng nhà, bị cáo Thủy đã giở trò đồi bại với chị chị Q.. Khi bị nạn nhân chống cự, kêu cứu thì con gái từ trong phòng ra ngăn cản. Không chịu dừng lại, bị cáo Thủy tát con gái.

Thấy cô chủ bị đánh, chị Q. cầm chày gỗ đánh vào lưng bị cáo Thủy. Thấy vậy, bị cáo Thủy quay lại kéo tay chị Q. ra ngoài sân, dùng dao kề vào cổ và đe dọa “tao sẽ giết mày”. Vụ việc sau đó được hàng xóm phát hiện.

Về phần bà M., sau khi về nhà phát hiện sự việc đã trình báo lên cơ quan Công an. Công an vào cuộc điều tra thì được biết, ngày 22/12/2017 đối tượng này từng dùng vũ lực để giao cầu ngoài ý muốn với chị Q..

Cũng trong ngày hôm đó, cháu T. đi học về phát hiện sự việc đã gọi điện báo cho mẹ (khi đó đang điều trị ở Bệnh viện TP Hồ Chí Minh). Biết tin, bà M. liền về nhà giải quyết.

Bị cáo Thủy tại buổi thực nghiệm hiện trường trước đó

Tại đây, Thủy viết giấy cam kết không tái phạm, bồi thường danh dự cho chị Q. 1 triệu đồng. Song đến ngày 6/8/2018, Thủy tiếp tục giở trò đồi bại. lúc này, chị Q. quyết định làm đơn tố cáo

Điều đáng nói, khi sự vụ việc bị đưa ra xét xử, Thủy không những không nhận lỗi mà còn đổ trách nhiệm cho vợ mình. “Lúc đầu bị cáo không viết vì nghĩ rằng chị Q. đồng thuận nhưng chị Q. nói nếu không viết thì gọi cha lên. Do lo sợ bị làm lớn chuyện nên bị cáo viết theo ý của chị Q.”, Thủy khai.

Thủy còn khẳng định, đây là một âm mưu do vợ lập ra hòng chiếm đoạt toàn bộ tài sản chung.

Tuy nhiên, trước mặt quan tòa, bị hại Q. cho rằng, trong thời gian làm việc Thủy đã 5 lần đóng cửa, khống chế để thực hiện hành vi hiếp dâm trong 2 ngày. Lần thứ 5, bị hại Q. đã cào cấu nên vẫn còn nhiều vết thương khắp cơ thể bị cáo…

Được biết, phiên tòa vẫn đang diễn ra và sẽ đưa ra bản án vào thứ 3 tuần tới.

Nga Đỗ (t/h)