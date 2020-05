Phạm nhân tử vong bất thường trong trại giam sau 3 ngày thụ án

Mới đây, trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã xảy ra vụ việc một phạm nhân tử vong bất thường ngay trong trại giam.

Theo nguồn tin của báo Pháp luật TP.HCM, nạn nhân là Nguyễn Quang L. (36 tuổi). Trước đó, L. cùng 11 người khác bị công an bắt trong một cuộc truy quét sòng bạc.

Khoảng tháng 2/2020, sau phiên xét xử, L. được TAND huyện kết án 6 tháng tù giam nhưng đến ngày 5/5 mới chấp hành án.

Theo đúng bản án, từ hôm 5/5 vừa qua, phạm nhân bắt đầu thụ án trong trại giam Công an huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Tuy nhiên, đến 9h sáng nay ngày 8/5, một cán bộ công an huyện đã xuống mời gia đình lên làm việc và thông báo anh L. đã tử vong trong trại giam.

Thi thể phạm nhân tử vong có nhiều vết bầm tím lớn. Ảnh: Gia đình nạn nhân cung cấp

Liên quan đến sự việc, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đang phối hợp với VKSND tỉnh, Trung tâm Giám định pháp y tỉnh khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân vụ việc

Bước đầu nhận thấy trên thi thể phạm nhân có rất nhiều chỗ bầm tím, có chỗ bầm mảng lớn, xương chân cũng có dấu hiệu bị đập.

Hiện tại vẫn chưa có kết quả khám nghiệm tử thi của phạm nhân tử vong bất thường trong trại giam. Sức Khỏe Cộng Đồng sẽ tiếp tục thông tin...

Hồi tháng 3/2020 vừa qua trên địa bàn tỉnh Nghệ An cũng xảy ra sự việc phạm nhân tử vong trong khi đang chấp hành án.

Cụ thể, chị Lê Thị Nga (39 tuổi, trú xã Khai Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An) cho biết, sáng 18/3, chị nhận được điện thoại của một người giới thiệu là cán bộ trại giam thông báo chồng chị là Nguyễn Trọng Th. đã tử vong vào lúc khoảng 2h30 sáng cùng và xin chia buồn với gia đình.



Anh Th. thi hành án 9 tháng tù tại trại giam số 6 (Bộ Công an, đóng tại huyện Thanh Chương, Nghệ An) về tội cố ý gây thương tích. Đến thời điểm xảy ra sự việc, anh Th. đã chấp hành thi hành án được 5 tháng tù.

"Khi chúng tôi đến bệnh viện thì thi thể chồng tôi đang để trong nhà lạnh và tôi không được vào. Phía cán bộ trại giam giải thích rằng thấy anh Thiên khó thở nên đưa đi cấp cứu. Trước khi đi cấp cứu, anh Th. vẫn còn tỉnh táo nhưng đến Bệnh viện thì không còn thở nữa", chị Nga cho biết.

