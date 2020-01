Vụ phát hiện 9 bộ xương người tại Tây Ninh: Không khởi tố vụ án vì người liên quan đã mất

Theo tin từ Thanh Niên, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gò Dầu (tỉnh Tây Ninh ) cho biết, đơn vị đã ra quyết định không khởi tố vụ phát hiện 9 bộ xương cốt ở nhà một người dân tại xã Phước Thạnh (huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh). Bởi trong quá trình khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai người liên quan không phát hiện dấu hiệu của vụ giết người.

Hơn nữa, người liên quan trực tiếp là ông X. đã tử vong trước đó 4 tháng. Còn vợ ông không biết gì về việc mua bán những bộ hài cốt này. Chính vì thế cơ quan điều tra không đủ căn cứ để tiến hành khởi tố vụ án.

Ao nuôi ba ba bị bỏ hoang - nơi phát hiện hài cốt

Trước đó như Báo Sức Khỏe Cộng Đồng đã đưa tin, khoảng 7h ngày 9/1, trong lúc ra sau nhà, anh Đinh Văn Phong (39 tuổi, ngụ tổ 2, ấp Phước Tây, xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu, Tây Ninh) phát hiện 2 bộ xương người và 2 sọ người đựng trong túi vải ở dưới sao ba ba bị bỏ hoang đã cạn nước. Tang vật hiện ra khi anh Phong tiến hành đốt rác ở khu vực này.

Ngay sau đó vụ việc được trình báo lên Công an xã Phước Thạnh. Đơn vị có mặt tại hiện trường, phối hợp với Công an huyện Gò Dầu điều tra và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Tây Ninh và Bộ Công an để tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập thông tin điều tra.

Đến chiều ngày 9/1, Công an phát hiện thêm 7 bộ hài cốt khác trong bể nước (không chứa nước nữa) của gia đình bà Cao Thị Cẩm Vân (63 tuổi, cùng ngụ tổ 2, ấp Phước Tây, xã Phước Thạnh, gần nơi phát hiện 2 bộ hài cốt). Quá trình điều tra bà Vân cho biết, chồng bà là ông Đinh Văn Xưởng (68 tuổi) trước khi mất đã nhắc đến việc mua những bộ hài cốt này với giá 100 triệu đồng. Ông Xưởng mua từ Đắk Lắk về. Tuy nhiên, bà Vân không hề hay biết chồng mình đã mua nó của ai và mua với giá bao nhiêu. Ông Xưởng vẫn đang tìm người mua nhưng chưa thấy.

2 sọ người và hài cốt được phát hiện khi đốt rác

Trước khi mất, ông Xưởng dặn vợ để 2 sọ người ở hồ nước của gia đình, có người bán thì mua. Sau khi chồng mất 4 tháng, bà Vân mang 2 sọ người và xương vứt ra ao cạn trong vườn gần nhà thì bị anh Phong phát hiện. Khi Công an hỏi, bà Vân cho rằng mình không biết gì về 7 bộ hài cốt nằm trong bể nước.

Trong quá trình mở rộng điều tra , Công an phát hiện ông Xưởng từng giao dịch mua bán với một người phụ nữ (không rõ họ tên). Tuy nhiên, vì không bán được nên ông Xưởng mới mang những bộ hài cốt này cất trong bể nước cạn nhà mình.

Your browser does not support HTML5 video.

Đào đất làm gạch phát hiện xương người đang phân hủy

Nga Đỗ (t/h)