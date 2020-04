Phó Giám đốc bệnh viện huyện tổ chức đám cưới cho con giữa mùa dịch bị đình chỉ công tác

Ngày 2/4, UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có văn bản yêu cầu Giám đốc Sở Y tế tạm đình chỉ công tác đối với ông Lê Anh Hùng - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê và khẩn trương xác minh, làm rõ nội dung phản ánh của báo chí về việc gia đình ông Hùng tổ chức đám cưới cho con trai ngày 31/3.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu xem xét, xử lý nghiêm trách nhiệm của cá nhân ông Hùng và các tổ chức liên quan (nếu có) theo quy định, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/4/2020.

Đoàn xe rước dâu di chuyển trên địa bàn huyện Hương Khê

Trước đó, Sở Y tế có văn bản gửi Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê yêu cầu làm rõ trách nhiệm liên quan đến việc Phó Giám đốc bệnh viện này tổ chức đám cưới cho con trong bối cảnh thực hiện cách ly toàn xã hội để phòng chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.



Như đã đưa tin trước đó, mạng xã hội lan truyền hình ảnh đoàn xe ô tô rước dâu hoành tráng trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua địa phận huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) vào trưa 31/3.



Đoàn xe rước dâu khoảng 20 chiếc

Báo chí phản những người dân chứng kiến cho biết, đây là đoàn xe rước dâu đám cưới con trai ông Lê Anh Hùng - Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Hương Khê. Đoàn xe có khoảng 20 chiếc xuất phát từ khách sạn Đức Tài (đóng trên địa bàn thị trấn Hương Khê), đi dọc theo đường Hồ Chí Minh, vòng quanh bờ hồ Bình Sơn rồi về nhà riêng của vị Phó Giám đốc Bệnh viện ở gần UBND xã Gia Phố (huyện Hương Khê).



Đám cưới diễn ra trong bối cảnh cả nước nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về cách ly toàn xã hội, cấm tụ tập đông người để phòng chống dịch COVID khiến người dân không khỏi bức xúc.

Tại nhà Phó Giám đốc BV trang trí cổng hoa và trải thảm



Trả lời báo chí, ông Hùng phân trần rằng theo lịch ngày 31/3, sẽ tổ chức đám cưới ở nhà trai. Tuy nhiên trong hoàn cảnh dịch bệnh, gia đình ông đã hoãn lại mà chỉ tổ chức đón dâu. Ông Hùng giải thích đoàn xe ô tô rước dâu chạy dài trên đường là do bạn bè của ông dùng xe riêng nhập vào đoàn rước dâu.

“Trước Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và của UBND tỉnh Hà Tĩnh, gia đình tôi sau đó đã tạm dừng tổ chức đám cưới theo dự định. Gia đình tôi đón con dâu về nhà để làm lễ nhập gia tiên theo phong tục truyền thống của dòng họ và người dân địa phương. Gia đình nhà gái chỉ ra 5 người, đi trên 2 xe ô tô riêng. Tại gia đình cũng không mời bạn bè, làm rạp gì cả. Trong lễ, hai bên gia đình chỉ gói gọn khoảng 10 người. Khi về đến nhà tôi, họ không vào nhà mà lái xe về luôn vì biết lệnh cấm tụ tập”, Phó Giám đốc bệnh viện nói.



Cũng theo ông Hùng thông tin gia đình ông thuê một khách sạn để tổ chức đám cưới trên địa bàn là không đúng. Vì cô dâu di chuyển đường xa nên gia đình chỉ mượn một phòng trong khách sạn này để con dâu thay đồ và trang điểm rồi nhanh chóng rời đi. "Các con của tôi sau khi làm lễ xong thì tôi cho sang Trạm y tế xã làm tờ khai y tế và cam kết cách ly tại nhà theo quy định ", ông Hùng phân trần



Theo Theo VTC News, ông Đinh Hữu Tân, Bí thư Huyện ủy huyện Hương Khê cho biết, đơn vị đang giao tổ chức Đảng liên quan làm rõ sự việc, xem xét xử lý.



"Đồng chí Hùng là cán bộ mà không gương mẫu, tổ chức liên quan cũng không nắm được để có quản lý chỉ đạo. Chúng tôi sẽ làm rõ trách nhiệm, xem xét xử lý nghiêm và có thông báo rộng rãi để cảnh báo răn đe những đồng chí khác", ông Tân nói.



Hình ảnh đoàn xe rước dâu do camera ghi lại

