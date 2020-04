Công an điều tra vụ Phó Giám đốc doanh nghiệp còn độc thân tử vong bất thường tại nhà riêng

Nhận đượcn tin báo, Công an TP Thủ Dầu Một phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương phong tỏa hiện trường, lấy lời khai nhân chứng. Đồng thời đưa thi thể nạn nhân về nhà xác để tiến hành khám nghiệm tử thi, xác định nguyên nhân tử vong.

Khu vực nhà Phó Giám đốc doanh nghiệp tử vong bất thường

Trước đó, ngày 5/4, Công an quận Nhà Bè phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hồ Chí Minh tiến hành phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi nạn nhân sau khi nhận được tin báo tiến sĩ Bùi Quang Tín – Giảng viên Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh rơi từ tầng 14 của chung cư trên địa bàn huyện xuống đất tử vong.

Theo nhân chứng kể lại, khoảng 19h ngày 5/4 có nghe thấy tiếng rơi mạnh nên chạy từ sản chung cư ra kiểm tra. Tại đây phát hiện thi thể một người đàn ông nằm bất động. Sau đó, trình báo sự việc lên Công an.

Sau khi hoàn tất các bước điều tra cơ bản, Công an huyện Nhà Bè đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án lên Công an TP Hồ Chí Minh để thụ lý theo thẩm quyền, Trong quá trình điều tra, ngày 10/4, Công an TP HCM đã tiến hành khám nghiệm hiện trường lần 2 tại chung cư N.S ở xã Phước Kiểng, huyện Nhà Bè, phục vụ điều tra vụ TS Bùi Quang Tín rơi lầu tử vong . Tổ công tác khám nghiệm kỹ lưỡng là căn hộ, khu vực giếng trời - vị trí TS Tín có mặt và rơi lầu tử vong. Công an phong tỏa các vị trí xung quanh chung cư, bảo vệ tòa nhà cũng không được phép có mặt lại gần hiện trường.