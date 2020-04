Công an điều tra nghi án hiệu phó trường cao đẳng sư phạm Hà Giang bị sát hại ở nhà bạn

Theo tin từ Phapluatplus.vn, một nữ hiệu phó hiệu trưởng trường cao đẳng trên địa bàn tỉnh Hà Giang mới tử vong rạng sáng nay ở nhà bạn, nghi ngờ do bị sát hại. Nạn tính nạn nhân được xác định là bà H.T.H. – Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng sư phạm Hà Giang.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2h sáng ngày 19/4, thi thể bà H. được phát hiện tại nhà riêng của một người bạn ở địa chỉ tổ 5, phường Quang Trung, TP Hà Giang (tỉnh Hà Giang).

Theo một số nguồn tin, con trai người bạn của bà H. là đối tượng có lý lịch bất hảo, có liên quan đến giang hồ. Hiện người này được xác định là nghi can trong vụ án.

Sauk hi nhận được tin báo của người dân, Công an TP Hà Giang đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh phong tỉa hiện trường, khám nghiệm hiện trường. Hiện thi thể bà H. đã được đưa về nhà xác để tiến hành khám nghiệm tử thi, xác định nguyên nhân tử vong.