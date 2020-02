Hé lộ nguyên nhân Phó trưởng Công an huyện ở Huế tử vong trong nhà nghỉ

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định vị Phó trưởng Công an huyện ở Huế chết tại nhà nghỉ do đột tử.

Mới đây, lãnh đạo UBND huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế xác nhận vừa qua người dân trên địa bàn đã phát hiện một trường hợp tử vong bất thường trong nhà nghỉ.

Nhà nghỉ nơi phát hiện người đàn ông tử vong bất thường

Cụ thể, vào khoảng 19h tối 25/2, cơ quan chức năng huyện Phong Điền, nhận được tin báo có người đàn ông tử vong tại nhà nghỉ T.T. trên địa bàn. Ngay lập tức, chính quyền địa phương cùng lực lượng Công an huyện Phong Điền, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế và cơ quan Pháp y đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường giải quyết vụ việc, tiến hành công tác khám nghiệm.



Nạn nhân tử vong tại một căn phòng trên tầng 2 nhà nghỉ T.T. được xác định là ông Hồ Thành H. (SN 1976, quê xã Phong An, huyện Phong Điền). Được biết, ông H. là Phó trưởng Công an huyện Quảng Điền (tỉnh Thừa Thiên - Huế). Theo thông tin trên báo Tiền Phong, hôm 25/2, ông H. vào nhà nghỉ T.T. thuê phòng nghỉ, vài giờ sau thì được phát hiện tử vong.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do đột tử

Đến trưa 26/2, ông Trịnh Đức Hùng – Chủ tịch UBND huyện Phong Điền (Thừa Thiên – Huế) cho biết, cơ quan điều tra vẫn đang làm rõ nguyên nhân Phó trưởng Công an huyện Quảng Điền (Thừa Thiên – Huế) tử vong trong nhà nghỉ T.T.



Tuy nhiên, bước đầu cơ quan chức năng nhận định ông H. tử vong là do đột tử, theo Infonet.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra sự việc.

