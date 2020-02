Vụ phó trưởng Công an huyện Quảng Điền tử vong trong nhà nghỉ: Đang điều tra nguyên nhân

Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ nhiều vật dụng cá nhân của phó trưởng Công an huyện Quảng Điều, tỉnh Thừa Thiên – Huế.

Ông Trịnh Đức Hùng - Chủ tịch UBND huyện Phong Điền (tỉnh Thừa Thiên – Huế) xác nhận, cơ quan chức năng nhận được tin báo phát hiện một người đàn ông tử vong bất thường tại một nhà nghỉ trên địa bàn huyện. Công an vào cuộc điều tra, xác minh danh tính người này là ông H.T.H. – phó trưởng Công na huyện Quảng Điền.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h30 ngày 25/2, chủ nhà nghỉ ở huyện Phong Điền phát hiện ông H. tử vong trong phòng nghỉ. Chủ nhà nghỉ đã ngay lập tức trình báo sự việc đến cơ quan chức năng huyện.

Nhận được tin báo, lãnh đạo địa phương, Công an huyện Phong Điền phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, tiến hành khám nghiệm tử thi, xác minh nguyên nhân tử vong.

Nơi xảy ra sự việc

Hiện trường vụ việc là ở một căn phòng thuộc tầng 2 của nhà nghỉ. Trong quá trình tra án, cơ quan chức năng đã thu giữ nhiều vật dụng cá nhân của ông H. để phụ vụ điều tra. Đồng thời, thông báo sự việc đến gia đình nạn nhân.

Xác định vụ việc có thể gây xôn xao dư luận, Đại tá Nguyễn Quốc Đoàn – Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo, điều tra vụ việc. Hiện nguyên nhân cái chết của vị cán bộ Công an huyện vẫn đang được điều tra làm rõ.

Theo một số thông tin khác, cơ quan chức năng đang đợi báo cáo khám nghiệm tử thi thì mới công bố nguyên nhân tử vong. Trong thời gian chờ đợi kết luận, Công an tiến hành lấy lời khai nhân chứng, thân nhân ông H. để phục vụ điều tra

Nga Đỗ (t/h)