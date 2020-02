Tình hình sức khỏe các nạn nhân vụ rơi thang máy tại nhà trọ

K. được gia đình chăm sóc sau khi phẫu thuật.

Trước đó, anh Phạm Hoàng K. (22 tuổi) và ông Phan Chí T. (42 tuổi, bố vợ anh Kha) nhập viện trong tình trạng bị thương nặng, trong đó anh K. bị đứt lìa cánh tay, mất máu, gãy trật khớp cổ chân phải, gãy đùi gót phải; ông T. bị gãy tay trái, nứt xương bánh chè, trật khớp mu, gãy xương sườn,.... Một nạn nhân khác của vụ việc là ông Ngô Văn H. (50 tuổi, quê Tiền Giang) đã tử vong tại chỗ sau khi xảy ra vụ tai nạn thương tâm.

Sau khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ đã nhanh chóng tiến hành phẫu thuật cho các nạn nhân. Bác sĩ Tuấn cho biết, anh K. và ông T. bị gãy nhiều xương, bị thương nặng, hiện đang được theo dõi. Sau khi phẫu thuật, bệnh nhân K. đã hồi tỉnh, da hồng, mỏm cụt cánh tay phải không chảy máu, chân cử động được. Hiện anh K. đang được các bác sĩ tích cực hồi phục, chờ phẫu thuật nối liền cánh tay. Ông T. tiếp xúc tốt, các ngón tay và chân hồng, gấp được, tuy nhiên vẫn chưa thể nói chuyện.

Nơi xảy ra sự cố

Theo thông tin ban đầu, anh K. cùng bố vợ là ông T. cùng bảo vệ tòa nhà H. vận chuyển đồ đạc từ tầng 1 lên tầng 4. Tuy nhiên, khi lên tới tầng 4 thì cabin bất ngờ rơi tự do xuống đất. Anh K. cho biết thang máy trên bình thường chỉ dùng để vận chuyển hàng hóa.

Được biết anh K. và ông T. là cha con, làm công nhân và ở cùng nhà trọ. Riêng ông H. là bảo vệ nhà trọ nói trên. Hiện vụ việc đang được Công an quận Tân Phú điều tra, làm rõ, lấy lời khai nhân chứng và người liên quan.

