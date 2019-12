Vụ sản phụ tử vong, con trai nguy kịch sau 2 ngày sinh mổ: BV Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới nói gì?

Sản phụ tử vong, con trai nguy kịch

Sáng 17/12, hàng trăm người thân của chị Lê Thị Nga kéo đến tập trung trước sân bệnh viện Việt Nam Cu Ba Đồng Hới (Quảng Bình) yêu cầu làm rõ nguyên nhân cái chết của sản phụ này.

Theo Vietnamnet , sản phụ Lê Thị Nga (34 tuổi, trú xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) được đưa tới bệnh viện Việt Nam Cu Ba Đồng Hới vào khoảng 8h sáng 15/12 để chờ sinh. Tới 16h cùng ngày sản phụ được đưa vào phòng sinh.

Rất đông người thân của sản phụ Nga kéo tới Bệnh viện Việt Nam Cu Ba Đồng Hới



Khoảng vài chục phút sau, các bác sĩ thông báo cho người nhà việc sản phụ Nga gặp Khoảng vài chục phút sau, các bác sĩ thông báo cho người nhà việc sản phụ Nga gặp tai biến sản khoa buộc phải phẫu thuật cắt tử cung. Sau phẫu thuật, sản phụ được chăm sóc tại khoa Hồi sức sau 2 ngày thì tử vong.



Khoảng 5h sáng 17/12, bác sĩ thông báo cho người thân rằng sản phụ Nga đã không thể qua khỏi. Ngay sau đó, hàng trăm người thân của sản phụ Nga kéo đến tập trung trước sân bệnh viện. Bệnh viện đã gọi xe cấp cứu và thông báo người nhà đưa thi thể nạn nhân về lo hậu sự nhưng người thân không đồng ý và yêu cầu bệnh viện giải thích rõ nguyên nhân cái chết của sản phụ.



Anh Lê Văn Hòa (SN 1989 - em trai sản phụ Nga) cho biết: “Chị tôi chuyển dạ và được nhập viện từ sáng nhưng không hiểu sao đến chiều tối các bác sĩ mới cho vào phòng mổ. Đến khi mổ thì chị kiệt sức, mất máu nhiều. Đến sáng nay thì các bác sĩ nói là chị đã mất nhưng không cho biết nguyên nhân khiến Anh Lê Văn Hòa (SN 1989 - em trai sản phụ Nga) cho biết: “Chị tôi chuyển dạ và được nhập viện từ sáng nhưng không hiểu sao đến chiều tối các bác sĩ mới cho vào phòng mổ. Đến khi mổ thì chị kiệt sức, mất máu nhiều. Đến sáng nay thì các bác sĩ nói là chị đã mất nhưng không cho biết nguyên nhân khiến gia đình hết sức đau đớn, bàng hoàng và bức xúc”.



Báo Tổ quốc đưa tin anh Nguyễn Trung Kiên (45 tuổi, anh rể nạn nhân), khoảng một tiếng sau khi chị Nga được đưa vào phòng sinh, bác sĩ yêu cầu người nhà ký giấy cam kết để cho sản phụ sinh mổ do xảy ra biến chứng. Phẫu thuật xong, bác sĩ thông báo cho gia đình rằng sản phụ rơi vào tình trạng nguy kịch, mất máu nhiều đồng thời yêu cầu huy động người thân tới thử máu, lấy máu sẵn sàng cung cấp cho sản phụ.



Được biết, bé trai sơ sinh con sản phụ sau khi chào đời được chuyển sang Khoa Nhi bệnh viện chăm sóc do tình trạng Được biết, bé trai sơ sinh con sản phụ sau khi chào đời được chuyển sang Khoa Nhi bệnh viện chăm sóc do tình trạng Sức Khỏe yếu.

Đã mời thêm bác sĩ nhưng không cứu được



Trưa 17/12, ông Nguyễn Văn Phong - Phó Giám đốc bệnh viện hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới trả lời Vietnamnet cho biết, bệnh viện đã tạm đình chỉ kíp trực có liên quan đến cái chết của sản phụ Lê Thị Nga để các cơ quan chuyên môn điều tra làm rõ sự việc.





Đại diện BV Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới hứa sẽ điều tra rõ nguyên nhân khiến sản phụ tử vong



Ông Phong cho biết, khi đưa vào phòng sinh các chỉ số của sản phụ đều ổn nên các bác sĩ quyết định cho sinh thường. Tuy nhiên, khi đưa vào phòng sinh sức khỏe sản phụ diễn biến bất ngờ, bị Ông Phong cho biết, khi đưa vào phòng sinh các chỉ số của sản phụ đều ổn nên các bác sĩ quyết định cho sinh thường. Tuy nhiên, khi đưa vào phòng sinh sức khỏe sản phụ diễn biến bất ngờ, bị vỡ tử cung nên các bác sĩ phải phẩu thuật cắt tử cung và truyền máu. Ông Phong nói thêm, cháu bé con chị Nga hiện cũng đang trong tình trạng nguy kịch, khó qua khỏi.



“Chúng tôi cũng đã mời thêm một số bác sĩ chuyên khoa ở bệnh viện Trung ương Huế ra hỗ trợ nhưng không thể cứu được”, ông Phong cho hay.



Được biết, chị Nga đã có 2 người con đều sinh thường. Bé trai lần này của sản phụ nặng 3,8kg nhưng tiên lượng sức khỏe rất xấu. Chồng sản phụ này hiện đang đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc.

Kết luận vụ tai biến sản khoa khiến 2 sản phụ tử vong, 1 nguy kịch tại BV Phụ nữ TP Đà Nẵng. Video: TH Quốc hội

