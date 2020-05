Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ sập công trình ở khu công nghiệp Giang Điền làm 10 người chết

Liên quan đến vụ sập công trình ở khu công nghiệp Giang Điền (xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) làm 10 người tử vong, mới đây, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký công điện khẩn gửi UBND tỉnh Đồng Nai, Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội yêu cầu khẩn trương khắc phục hậu quả vụ việc.

Hiện trường vụ sập công trình ở khu công nghiệp Giang Điền. Ảnh: Zing

Cụ thể, Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Đồng Nai khẩn trương tổ chức tìm kiếm, cứu chữa, thăm hỏi, động viên, có biện pháp hỗ trợ kịp thời các gia đình có người bị tử vong và bị thương; đồng thời tỉnh chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Đặc biệt, UBND tỉnh Đồng Nai cùng với Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ sập tường công trình trong khu công nghiệp để xử lý nghiêm vi phạm theo đúng quy định của Pháp luật , báo cáo Thủ tướng.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác bảo đảm an toàn lao động, thường xuyên rà soát, thanh kiểm tra các công trình xây dựng trên địa bàn. Nếu không bảo đảm an toàn cho người lao động cần kiên quyết đình chỉ thi công.

Cũng trong chiều 14/5, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng đã kí công văn hỏa tốc về việc tiến hành các biện pháp cấp bách xử lý sự cố sập tường rào công trình xây dựng trong khu công nghiệp Giang Điền.

Ông Cao Tiến Dũng yêu cầu Giám đốc Công an tỉnh - Thường trực ban chỉ đạo Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ có mặt ngay tại hiện trường để chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai ngay các biện pháp cấp cứu kịp thời người bị thương, cứu nạn, cứu hộ đối với các trường hợp còn mắc kẹt.

Đồng thời, tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ việc, báo cáo sơ bộ và đề xuất Chủ tịch tỉnh chỉ đạo, xử lý vụ việc này trước 9h sáng mai (15/5).

Công văn cũng nêu rõ, yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Trảng Bom chỉ đạo các ban ngành liên quan phối hợp với các lực lượng triển khai các biện pháp cứu nạn, cứu hộ; hỗ trợ kịp thời các nạn nhân và gia đình. Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo các bệnh viện thực hiện cứu chữa kịp thời cho các nạn nhân bị thương.

Trước đó, như Sức Khỏe Cộng Đồng đã đưa tin, vào khoảng 14h15 chiều nay, tại công trình xây dựng nhà máy của công ty AV Healthcare (vốn Hàn Quốc, chuyên sản xuất băng vệ sinh, tã lót, bình sữa...) thuộc khu công nghiệp Giang Điền đã xảy ra vụ sập tường, vùi lấp hàng chục người.

Đến thời điểm hiện tại đã xác định được 10 nạn nhân tử vong liên quan đến sự việc, trong đó có 8 người chết tại hiện trường, 2 người chết tại bệnh viện. Ngoài ra, theo nguồn tin của báo Vietnamnet, hiện có 17 người khác đang được cấp cứu tại các bệnh viện.

Hiện các lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương tìm kiếm những người bị chôn vùi trong đống đổ nát.

Kiều Đỗ (t/h)