Vụ sập tường công trình khiến 10 người chết ở Đồng Nai dưới góc nhìn luật sư

Liên quan đến vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra tại KCN Giang Điền (huyện Trảng Bom), sáng ngày 15/5, Công an tỉnh Đồng Nai đã tiến hành làm việc với đơn vị thi công.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được điều tra nhưng không loại trừ khả năng việc thi công thiếu quy định an toàn lao động, chất lượng chân móng không đảm bảo…

Dưới góc độ pháp lý, Lê Bá Thường- Đoàn Luật sư TP.HCM, Giám đốc Công ty Luật TNHHMTV Dân Luật Tín Thành cho biết: Vụ tai nạn lao động nguyên trọng tại Đồng Nai sẽ được cơ quan có trách nhiệm điều tra, phân tích ở nhiều khía cạnh. Tuy nhiên, điều đầu tiên chúng ta phải hiểu rõ khái niệm thế nào gọi là tai nạn lao động?

Lê Bá Thường- Đoàn Luật sư TP.HCM, Giám đốc Công ty Luật TNHHMTV Dân Luật Tín Thành

Luật sư Thường nói, Điều 142 Bộ luật Lao động 2012, tai nạn lao động được hiểu như sau: “Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động, gắn liền với việc thực hiện công việc, nhiệm vụ lao động”. Do đó, từ việc xác định có tai nạn lao động xảy ra, cơ quan điều tra sẽ điều tra chủ thể chính chịu trách nhiệm cho vụ tai nạn

Còn theo quy định tại điều 144 Bộ luật lao động 2012, trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với người lao động là phải thanh toán phần chi phí đồng chi trả và những chi phí không nằm trong danh mục do bảo hiểm y tế chi trả đối với người lao động tham gia bảo hiểm y tế và thanh toán toàn bộ chi phí y tế từ khi sơ cứu, cấp cứu đến khi điều trị ổn định đối với người lao động không tham gia bảo hiểm y tế.

Thứ hai là phải trả đủ tiền lương theo hợp đồng lao động cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp phải nghỉ việc trong thời gian điều trị.

Hiện trường vụ tai nạn

Trong trường hợp cơ quan điều tra xác định được lỗi của vụ tai nạn lao động từ người sử dụng lao động thì theo luật tại Khoản 100 Điều 1 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2015 nêu: Người nào vi phạm quy định về xây dựng trong lĩnh vực khảo sát, thiết kế, thi công, sử dụng nguyên liệu, vật liệu, máy móc, giám sát, nghiệm thu công trình thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng.

Phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm với các trường hợp: a) Làm chết người; b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho Sức Khỏe của 2 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%; d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng.

Luật sư Lê Bá Thường cho biết thêm, trong thực tế không phải lúc nào tai nạn lao động xảy ra lỗi cũng thuộc về người sử dụng lao động. Bởi trong nhiều trường hợp lỗi thuộc về chính người lao động khi không chấp hành và tuân thủ các quy tắc bảo hộ trong lao động.

Do đó, nếu có tai nạn xảy ra mà lỗi thuộc về phía người lao động thì theo Khoản 4 Điều 145 Luật Lao Động 2012 trường hợp do lỗi của người lao động thì người lao động cũng được trợ cấp một khoản tiền ít nhất bằng 40% của 1,5 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động nếu bị suy giảm từ 5,0% đến 10% khả năng lao động; sau đó cứ tăng 1,0% được cộng thêm 0,4 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 11% đến 80%;

Người lao động sẽ nhận trợ cấp ít nhất 30 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động cho người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên hoặc cho thân nhân người lao động bị chết do tai nạn lao động.

Vụ việc khiến 10 công nhân xây dựng tử vong và 17 người khác bị thương. Đến đêm cùng ngày, thi thể các nạn nhân đã được đưa về quê nhà để lo hậu sư. Các nạn nhân may mắn sống sót được đưa vào bệnh viện tỉnh Đồng Nai cấp cứu và điều trị.

Video vụ việc.