Vụ sập tường ở Khu công nghiệp Giang Điền: Đã xác định được 10 người chết, nhiều người bị vùi lấp

Liên quan đến vụ sập tường tại Khu công nghiệp Giang Điền (xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai), theo thông tin mới nhất từ Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai cho biết, đã xác định có 10 nạn nhân tử vong. Trong đó, 8 người tử vong tại chỗ, 2 người tử vong tại Bệnh viện . Ngoài ra còn nhiều nạn nhân khác bị thương và bị vùi lấp trong đống đổ nát.

Theo nguồn tin từ VTC News, hiện lực lượng chức năng đã điều hàng chục xe cứu thương, xe cẩu tới hiện trường để tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân trong đống đổ nát.



Lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh Đồng Nai cũng cho biết đã nắm được vụ việc trên: "Hiện anh em đang đến hiện trường vụ tai nạn để nắm thông tin”.

Về phía Công ty CP Sonadezi Giang Điền - Chủ đầu tư Khu công nghiệp Giang Điền cho biết, sau khi tai nạn xảy ra đã phối hợp đưa người bị nạn đi bệnh viện, thông báo cho Ban quản lý các khu công nghiệp và huyện Trảng Bom, đồng thời đưa xe đến hỗ trợ, giữ an ninh trật tự khu vực lân cận.

Hiện tại lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục làm việc và thống kê các thiệt hại về người và tài sản vụ sập tường ở Khu công nghiệp Giang Điền.

Sức Khỏe Cộng Đồng sẽ tiếp tục thông tin về sự việc...





Hiện trường vụ sập tường ở Đồng Nai

Trước đó, như đã đưa tin, vào khoảng 14h15 chiều nay, một bức tường cao khoảng 5 m, dài 100 m đang xây dựng trong công trình thi công nhà máy của Công ty AV Healthcare (Hàn Quốc) tại đường số 8 Khu công nghiệp Giang Điền bất ngờ bị sập và đè lên nhiều công nhân. Công ty AV Healthcare tự thuê đơn vị thi công, xây dựng nhà máy này.

Kiều Đỗ (t/h)