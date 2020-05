Vụ shipper bị người nhà khách hàng đâm thấu phổi ở Lâm Đồng: Lời kể cay đắng của nạn nhân

Tin tức mới nhất ngày 6/5, báo Người Lao Động thông tin, chiều cùng ngày Công an huyện Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, Đội điều tra tổng hợp đã thụ lý hồ sơ vụ một người giao hàng bị người nhà của khách hàng đâm trọng thương.

Cụ thể, đại diện Công an huyện Đức Trọng cho biết: "Ngay khi vụ việc xảy ra, cơ quan điều tra đã ghi nhận hiện trường và làm việc với nghi phạm. Tuy nhiên, nạn nhân cũng đang được điều trị nên chưa thể lấy lời khai".

Anh Sáng bị con trai của khách dùng kéo đâm 2 phát vào phổi.



Danh tính shipper cũng là nạn nhân bị đâm trọng thương là anh Nguyễn Xuân Sáng (25 tuổi, thôn Đà Lâm, xã Đà Loan, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng).



Báo Giao Thông dẫn lại lời của Đại diện Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng cho biết, bệnh nhân Nguyễn Xuân Sáng nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Sau 2 lần phẫu thuật, đến nay bệnh nhân đã tỉnh táo và đang tiếp tục được theo dõi tại Báo Giao Thông dẫn lại lời của Đại diện Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng cho biết, bệnh nhân Nguyễn Xuân Sáng nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Sau 2 lần phẫu thuật, đến nay bệnh nhân đã tỉnh táo và đang tiếp tục được theo dõi tại Bệnh viện

Khi đã tỉnh táo, anh Sáng chia sẻ với PV cho biết, vào khoảng 19h tối 4/5, anh có đi giao gói hàng cho người có tên Liên Phú với giá trị là 130.000 đồng. Anh Sáng đã liên hệ với khách hàng 3 lần qua số điện thoại để giao hàng tận nhà. Tuy nhiên khách đều hẹn để tới nhà anh lấy hàng nhưng cả 3 lần đều không đến.



Theo quy trình giao hàng gói hàng được đem ra kho ở Đức Trọng để hoàn về cho shop. Thế nhưng anh Sáng vẫn tiếp tục gọi điện cho khách đến nhận hàng thì một người phụ nữ tên Liên nói: “Mày là con bà Ánh đúng không, để đó chiều cô ghé lấy”.

Sau 2 lần phẫu thuật, đến nay bệnh nhân đã tỉnh táo và đang tiếp tục được theo dõi tại bệnh viện.

Đến 19h tối, khi anh Sáng liên hệ lại nhắc giao hàng thì người này lại yêu cầu anh giao hàng tận nhà. Tại đây, khi anh Sáng và bà Liên đang làm rõ vấn đề hiểu lầm về giao và nhận hàng qua điện thoại thì anh Mai Xuân Thọ (tên thường gọi là Tèo, con trai bà Liên) lao từ trong nhà ra, mở cổng rồi đấm anh Sáng 2 cái.

Vợ chồng bà Liên thấy thế liền can ngăn con trai nhưng đối tượng này lấy được chiếc kéo mà anh Sáng dùng để mở hộp hàng (thường gài bên vai phải của áo khi đi giao hàng) rồi đâm vào ngực phải anh Sáng 2 nhát.





Theo chị Tâm (vợ của anh Sáng), sau khi xảy ra vụ việc, gia đình bà Liên hứa hẹn rằng sẽ có trách nhiệm với anh Sáng. Bên cạnh đó, ông Phú (bố của Tèo) đã hai lần đưa tổng số tiền 13 triệu đồng cho gia đình chị để lo điều trị cho chồng.

Your browser does not support HTML5 video.

Video: Người Lao Động.



Thùy Nguyễn (t/h)