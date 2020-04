Sư trụ trì tử vong bất thường tại tịnh xá ở TP.HCM, trên đầu có vết thương

Mới đây, Công an quận 6 (TP.HCM) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra làm cái chết bất thường một nhà sư.

Theo thông tin ban đầu trên báo Pháp luật TP.HCM, nạn nhân là sư thầy H.T.T. (58 tuổi) - trụ trì tịnh xá Ngọc Nhân trên đường Hậu Giang (phường 12, quận 6, TP.HCM). Qua tìm hiểu, được biết sư thầy T. sinh sống một mình.

Khoảng 13 giờ ngày 5/4, bà H.T.N. (60 tuổi, chị ruột ông T.) cùng con trai đến tịnh xá thì thấy cửa khóa nên dùng chìa khóa riêng để mở. Sau vào trong, bà N. hốt hoảng phát hiện sư thầy T. nằm gục trên nền nhà ở khu vực bếp với vết thương trên đầu.

Sư thầy T. sau đó được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Chợ Rẫy nhưng đã tử vong ngoại viện do vết thương quá nặng.

Sự việc sau đó được trình báo chính quyền địa phương. Khoảng 14h30 cùng ngày, Công an phường 12 (quận 6) nhận được tin báo của Bệnh viện Chợ Rẫy về việc có người tên H.T.T. được người nhà đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trước khi đến Bệnh viện , theo báo Tuổi Trẻ.

Khi công an đến hiện trường, nhiều người nhà của sư thầy H.T.T. đang có mặt ở phía trước phòng khách của tịnh xá Ngọc Nhân. Ảnh: Tuổi Trẻ

Nhận được thông tin lực lượng chức năng đã có mặt tại tịnh xá Ngọc Nhân, phong tỏa khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan để điều tra sự việc.

