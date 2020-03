Điều tra nguyên nhân vụ tai nạn khiến 1 chết người ở cầu vượt Nghi Tàm

Theo hình ảnh chia sẻ trên mạng xã hội facebook và trên youtube, vụ tai nạn thương tâm xảy ra tại chân cầu vượt Nghi Tàm – Yên Phụ (Tây Hồ, Hà Nội). Sau khoảng 15 phút chia sẻ trên mạng xã hội vụ tai nạn đã nhận được sự quan tâm của nhiều người thường xuyên đi lại qua khu vực này.

Theo tài khoản facebook Nguyễn Trung, có thể người gặp nạn đã đi ngược chiều từ ngõ 108 vắt sang phải nên xảy ra va chạm xe đi ngược chiều. Còn tài khoản Lai Huy Hoang lại cho rằng, vụ tai nạn xảy ra là do hai xe máy va chạm với nhau. Người đi xe Wave ngược chiều va chạm với nạn nhân khiến nạn nhân phanh gấp dẫn đến vụ tai nạn thương tâm.

Theo quan sát từ video chia sẻ trên youtube, khi sự việc xảy ra nhiều người đi đường đã gọi điện trình báo sự việc lên Công an phường. Một số người đi đường rải tiền lẻ, che thi thể nạn nhân đợi Công an đến làm việc.

Sau đó ít phút, cơ quan chức năng có mặt phong tỏa hiện trường vụ tai nạn, phân luồng giao thông để tránh ách tắc. Cùng thời điểm, Công an tiến hành trích xuất camera an ninh tại nhà dân ở gần đoạn đường trên để xác định nguyên nhân tử vong.

Hiện tại, Công an đang tiến hành điều tra nên chưa có thông tin chính thức về danh tính nạn nhân cũng như nguyên nhân vụ tai nạn.

Cầu vượt này là một trong 8 công trình giao thông trọng điểm của Hà Nội

Theo nhiều dân đi lại qua khu vực này, cầu vượt Nghi Tàm là khu vực đông đúc người qua lại, dễ xảy ra tai nạn giao thông . Nhất là trường hợp những người đi ẩu, đi ngược chiều. Khu vực này rất nhiều ô tô đi lại nên dễ xảy ra va chạm nếu đi không chú ý các biển báo giao thông.

Được biết, cầu vượt Nghi Tàm được đưa vào sử dụng từ tháng 10/2018. Cầu vượt này được kỳ vọng sẽ giúp làm giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn cũng như tạo kết nối thông suốt tuyến sân bay Nội Bài – cầu Nhật Tân – Trung tâm thành phố.

Cầu vượt nút giao An Dương - Nghi Tàm chạy dọc theo đê Hữu Hồng (vượt qua nút giao đường An Dương - đường Thanh Niên), kết cấu sử dụng dầm hộp thép liên hợp bản bê tông cốt thép, dài cầu 241m; đường dẫn lên cầu dài 185m, trong đó, phía thượng lưu dài 90m, phía hạ lưu dài 95m.

