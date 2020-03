Vụ tai nạn chết người trên cầu Vĩnh Tuy, Hà Nội: Phương tiện hư hỏng nặng, một người tử vong

Cách dây ít phút, tài khoản facebook Tùng Quốc đã chia sẻ những hình ảnh kinh hoàng về vụ tai nạn trên cầu Vĩnh Tuy (Hà Nội). Theo chủ bài đăng, đây là vụ va chạm giữa một xe ô tô mang biển số 17b2-30283 và xe máy.

Sự việc khiến một đoạn đường trên cầu Vĩnh Tuy bị ùn tắc. Chiếc ô tô đã được di chuyển vào trong gần thành cầu để không làm cản trở giao thông. Ở giữa vụ va chạm là chiếc xe máy bị hư hỏng khá nghiêm trọng và nạn nhân nằm bên cạnh.

Hiện trường vụ tai nạn trên cầu Vĩnh Tuy

Theo một số nhân chứng bình luận trên bài đăng của Tùng Quốc, nạn nhân đã tử vong. Nhiều người đã tạt xe vào ven đường để hỗ trợ cứu giúp người gặp nạn và trình báo sự việc lên Công an.

Khoảng vài phút sau vụ tai nạn, cơ quan chức năng đã có mặt phong tỏa hiện trường, phân luồng giao thông. Vì sự việc xảy ra vào sáng sớm nên đoạn đường này đông xe qua lại. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Cầu Vĩnh Tuy là một trong những điểm nóng về tai nạn giao thông tại Hà Nội. Từ khi đưa vào sử dụng, tại đây đã xảy ra rất nhiều vụ ta nạn đáng tiếc. Gần đây nhất là vụ tai nạn xảy ra vào ngày 1/2.





Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h30 chiều cùng ngày, người tham gia giao thông phát hiện một người đàn ông điều khiển xe máy mang BKS 33P3-2480 đi trên cầu Vĩnh Tuy từ hướng quận Long Biên sang quận Hai Bà Trưng tử vong trên đường.

Cùng thời điểm, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin “người điều khiển xe máy có va chạm với một phương tiện lưu thông cùng chiều nên bị tử vong. Phương tiện gây tai nạn đã bỏ trốn.

Ngay sau đó cơ quan Công an quận Long Biên đã vào cuộc điều tra. Theo một cán bộ, qua khám nghiệm hiện trường ban đầu, có nhiều dấu hiệu cho thấy đây là một vụ tai nạn giao thông.

Cầu Vĩnh Tuy ùn tắc vì tai nạn giao thông

Nga Đỗ (t/h)