Truy tìm tài xế xe ben cán chết người ở cổng sân golf Long Thành rồi bỏ chạy

Cụ thể, vào thời điểm đó, một xe ben mang BKS 51D-37014 do Hà Văn Giang (khoảng 40 tuổi) điều khiển chở vật liệu xây dựng xảy ra va chạm với một xe máy mang BKS 60C - 44630 ngay tại cổng sân golf Long Thành. Vụ va chạm khiến người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong tại chỗ. Điều đáng nói, sau khi gây tai nạn, tài xế này không xuống hỗ trợ người bị nạn mà nhanh điều khiển xe ben bỏ chạy khỏi hiện trường.

Hiện trường vụ tai nạn

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, người dân sống gần khu vực đã đã nhanh chóng kiểm tra hiện trường và trình báo sự việc đến Công an. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng vào cuộc tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Hiện gia đình nạn nhân đã đến nhận thi thể.

Cơ quan điều tra đã thu được hình ảnh chiếc xe gây tai nạn và đang trích xuất dữ liệu để truy tìm tài xế gây tai nạn. Theo người dân địa phương, sau khi vụ tai nạn xảy ra, người tài xế không hề có động thái dừng xe lại, xuống xe để kiểm tra, đưa người gặp nạn đi cấp cứu mà nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Chiếc xe gây tai nạn

Người dân cho biết, khu vực xảy ra tai nạn có nhiều xe ben chở vật liệu xây dựng như cát, đá, đất phục vụ các dự án ở xung quanh đó. Điều đáng nói, những chiếc xe này thường đi ẩu, đi với tốc độ cao khiến đất, cát rơi vãi ra lòng đường, gây mất an toàn giao thông.

