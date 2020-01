Vụ tai nạn hai vợ chồng chết ở quốc lộ N2, Mỹ An, Tháp Mười, Đồng Tháp

Vụ việc khiến một cặp vợ chồng tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, rất nhiều mảnh xe bị vỡ, đồ đạc bị vung tung tóe. Nhưng dân chạy lại kiểm tra, giúp đỡ đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng cả hai đã tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn

Vụ việc này được một dân ghi lại bằng điện thoại cá nhân sau đó chia sẻ lên mạng xã hội. Trong đoạn clip được chia sẻ, thi thể cặp vợ chồng nằm nằm giữa đường. Chiếc xe máy của họ bị hư hỏng nặng sau vụ va chạm quá mạnh.

Một số nhân chứng kể lại, trưa ngày 16/1, cặp vợ chồng nạn nhân điều khiển xe máy mang BKS 67L8 1895 chạy theo hướng Đồng Tháp – Long An. Khi di chuyển đến ngã 3 cầu vượt Mỹ An thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe tải đi cùng chiều. Tiếp đó, chiếc xe máy lao sang làn được đi ngược chiều thì đâm phải xe khách mang 51B 237.18 đi theo chiều ngược lại.

Điều đáng chú ý, sau khi vụ tai nạn xảy ra, nam tài xế xe khách mở cửa xe nhảy xuống đường trong tình trạng vô cùng hoảng loạn. Theo ghi nhận từ đoạn clip, nam tài xế này chạy lại xem xét tình hình hai nạn nhân rồi lại quay trở về barie gọi điện cho người thân thông báo sự việc.

Nam tài xế tỏ ra vô cùng hoảng loạn sau vụ tai nạn

Trong cuộc điện thoại, nam tài xế vừa khóc vừa vò đầu bứt tai thông tin với đấu dây bên kia rằng: “D. ơi em cán chết người rồi D. ơi, chết em rồi D. ơi".

Vụ tai nạn liên hoàn tại Đồng Tháp trong những ngày giáp Tết khiến người dân vô cùng hoang mang. Chính vì thế, trong những ngày này người dân cần di chuyển thận trọng, không phóng nhanh, vượt ẩu, nhất là các đoạn đường đông đúc xe cộ qua lại.

Nỗi đau mang tên tai nạn giao thông

Nga Đỗ (t/h)