Hiện trường nữ tài xế đạp nhầm chân ga gây tai nạn liên hoàn khiến 4 người bị thương

Công an TP Phủ Lý (Hà Nam) cho biết, sáng sớm ngày 4/4, đơn vị nhận được tin báo về vụ tai nạn liên hoàn xảy ra tại Chợ Bầu (thuộc phường Lương Khánh Thiện, TP Phủ Lý). Vụ tai nạn liên hoàn khiến nhiều người trọng thương phải đưa đi cấp cứu.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an địa phương nhanh chóng có mặt tại hiện trường cùng người dân đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Đồng thời tổ chức bao vây hiện trường, tiến hành khám nghiệm hiện trường, xác minh nguyên nhân vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn

Tại hiện trường, chiếc xe ô tô gây tai nạn nằm lật ngửa sát một kiot của tiểu thương. Bên cạnh đó là 1 cột đèn bị húc đổ, 1 xe đạp điện bị hư hỏng nặng, nhiều hàng hóa bị tông vỡ, 4 người bị thương đã được đưa đi cấp cứu. Nữ tài xế gây tai nạn cũng bị thương và được người dân cùng lực lượng chức năng nhanh chóng đưa ra khỏi xe ô tô. Nguyên nhân ban đầu được xác định do nữ tài xế đạp nhầm chân ga.

Một số nhân chứng có mặt tại hiện trường vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng đó. Một người thuật lại, vào sáng sớm nay, chiếc ô tô mang BKS 29A – 958.30 do một người phụ nữ điều khiển đang lự thông trên đường trong khu chợ Phủ Lý thì bất ngờ tông liên hoàn vào nhiều người trong chợ. Chiếc xe lao nhanh làm đổ cột đèn, lao lên vỉa hè, húc vào nhiều sạp hàng, cửa hàng của các tiểu thương.

Nói về vụ tai nạn này, ông Nguyễn Thanh Bình – Chủ tịch phường Lương Khánh Thiện (TP Phủ Lý) cho biết: “Sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng của phường đã có mặt, phối hợp đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Hiện vụ việc chúng tôi đã bàn giao cho công an TP Phủ Lý xử lý theo quy định”. Hiện vụ việc vẫn đang được lực lượng Công an điều tra, làm rõ.

Vụ tai nạn khiến 4 người bị thương

Trước đó tại Hà Nội cũng xảy ra một vụ tai nạn tương tự do nữ tài xế đạp nhầm chân ga. Cụ thể, khoảng 7h20 ngày 20/11/2019, bà Vũ Thị Hồng Thái (47 tuổi) lái xe ô tô Mercedes 5 chỗ chạy theo hướng Lê Văn Lương đi Láng Hạ, tới giữa cầu Hòa Mục thì tông liên hoàn vào 3 xe máy và 1 xe đạp điện. Sau đó, ô tô tiếp tục di chuyển, cuốn theo một xe máy màu xanh vào gầm.

Nhân chứng kể lại, ngay sau khi kéo xe máy vào gầm, ô tô phát tiếng nổ lớn rồi bốc cháy. Nữ tài xế Grab bị mắc kẹt giữu xe máy và ô tô may mắn được chiến sĩ Cảnh sát giao thông và người đi đường giải cứu kịp thời.

Tuy nhiên, vụ tai nạn cũng khiến 1 cô gái khoảng 25 tuổi thiệt mạng, 3 người khác bị thương là anh Trần Văn Thới (28 tuổi, quê Nam Định), chị Phạm Thị Hồng Nhung (18 tuổi, ở Cao Bằng) và anh Phạm Văn Út (28 tuổi, ở huyện Thanh Oai, Hà Nội). Ô tô Mercedes và 3 xe máy bị cháy rụi sau tai nạn. Thời điểm gây tại nạn, nữ tàu xế được xác định không sử dụng đồ uống có cồn. Nguyên nhân vụ tai nạn là do nữ tài xế đạp nhầm chân ga.

Người phụ nữ đạp nhầm chân ga gây tai nạn ở Hà Nội

