Vụ tai nạn liên hoàn trên cầu Thanh Trì gây ách tắc giao thông

Cách đây chưa đầy 30 phút, tài khoản facebook Nguyễn Quỳnh Thúy đã đăng tải một đoạn video về tình trạng ùn tăng trên cầu Thanh Trì. Theo đoạn video này, cách đó không lâu trên cầu đã xảy ra vụ tai nạn liên hoàn.

Vụ va chạm giữa hai xe khiến những xe đi đằng sau với cự ly gần đã va chạm vào nhau gây nên vụ va chạm liên hoàn kéo dài vài mét. Sau vụ việc xảy ra, một số người đi trên các xe đã xuống hiện trường kiểm tra tình trạng hư tổn của xe cũng như mức độ va chạm.

Hình ảnh về vụ va chạm liên hoàn trên cầu Thanh Trì

Một số người khác đã trình báo cơ quan công an giao thông ở khu vực đó đến hiện trường giải quyết, phân luồng giao thông. Tuy nhiên, thời điểm xảy ra vụ va chạm đang ở khung giờ tan tầm nhiều xe cộ đi lại nên gây ách tắc giao thông một đoạn khá dài.

Cầu Thanh Trì là một trong số những tuyến đường giao thông quan trọng ở Hà Nội. Tuyến đường này xe cộ qua lại rất đông nên thường xảy ra ách tắc. Đặc biệt, giao thông bị nghẹn cứng khi xảy ra các vụ va chạm.

Vụ 7 xe ô tô tông nhau trên cầu Thanh Trì vào 30/11/2019

Đây không phải lần đầu tiên cung đường này chứng kiến tai nạn giao thông . Cách đây chưa đầy 1 năm, tại cung đường này xảy ra vụ va chạm liên hoàn giữa 7 ô tô tại làn đường hỗn hợp trên cầu Thanh Trì, giao thông hướng ra quốc lộ 5 bị tê liệt hoàn toàn.

Được biết, vụ tai nạn liên hoàn 7 ô tô tông nhau xảy ra vào ngày 30/11/2019. Bảy ô tô tông nhau gây ùn tắc đến 10km. Các nhân chứng cho biết, thời điểm trên, một ô tô 5 chỗ màu nâu bị chết máy đỗ trên cầu Thanh Trì ở làn hỗn hợp, lúc này, xe Kia 7 chỗ biển kiểm soát 12A phanh gấp để tránh, đã khiến các xe còn lại đâm liên hoàn.

Phải mất vài giờ đồng hồ, lực lượng chức năng mới có thể phân luồng giao thông, giải tỏa ách tắc.

7 xe ô tô tông liên hoàn gây ác tắc 10km

Nga Đỗ (t/h)