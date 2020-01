Vụ tai nạn máy bay thảm khốc ở Iran: Toàn bộ 170 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng

Theo báo cáo ban đầu, chuyến bay số hiệu PS752 đang hướng đến thủ đô Kiev của Ukraine rơi xuống đất và bốc cháy lúc 5h44 giờ Tehran (9h44 giờ Hà Nội), gần sân bay quốc tế Imam Khomeini, chỉ ba phút sau khi cất cánh.

Pirhossein Koulivand, người đứng đầu cơ quan khẩn cấp Iran cho biết: "Đám cháy lớn đến nỗi chúng tôi không thể tiến hành cuộc giải cứu nào".





Theo thông tin từ Truyền hình nhà nước Iran cũng như Tổ chức Trăng Lưỡi liềm Đỏ cho hay, toàn bộ người trên máy bay đều thiệt mạng . "Rõ ràng không thể có người sống sót trên chuyến bay PS572", người đứng đầu tổ chức nói với hãng thông tấn ISNA.

Bước đầu, truyền thông Iran ban đầu nói chiếc Boeing 737-800 chở 180 người nhưng sau đó cho biết có 170 người trên khoang. Chiếc máy bay đạt độ cao hơn 2.400 mét trước khi đột ngột biến mất khỏi màn hình theo dõi. Các hãng thông tấn nước này cho rằng, có thể chiếc máy bay gặp vấn đề kỹ thuật.

Chiếc Boeing 737-800 của Ukraine gặp nạn, 170 hành khách không một ai sống sót

Qua những hình ảnh đầu tiên từ hiện trường cho thấy, máy bay bị vỡ thành nhiều mảnh và các mảnh vỡ vương vãi trên khu vực rộng. Hiện, hãng Boeing cho biết đã nhận được thông báo về tai nạn và đang thu thập thông tin.





Vị trí nơi máy bay gặp nạn





Trong lúc đó, một đoạn video chưa xác nhận cho thấy máy bay bốc cháy khi rơi xuống và phát nổ. Phát ngôn viên cơ quan hàng không dân dụng Iran Reza Jafarzadeh cho biết, đội điều tra cùng 10 xe cứu thương đã được điều đến hiện trường ở vùng ngoại ô phía tây nam Tehran. Về phía Ukraine hiện chưa bình luận về tai nạn thảm khốc này.

Cùng lúc đó, Trung Quốc cho biết đã dừng toàn bộ các chuyến bay đến Iran và Iraq. Và trước đó, Mỹ cũng thông báo cấm máy bay dân sự Mỹ hoạt động trong không phận của Iran, Iraq và các vùng biển ở Vùng Vịnh, Vịnh Oman, trong khi hãng hàng không quốc gia Singapore Airlines yêu cầu chuyển hướng tất cả máy bay của hãng qua không phận Iran.

Được biết, Boeing 737-800 là máy bay hai động cơ, một lối đi được sử dụng phổ biến cho các chuyến bay tầm ngắn và tầm trung. Hàng nghìn máy bay dòng này được sử dụng bởi các hãng hàng không trên khắp thế giới. Sản phẩm được ra mắt vào cuối những năm 1990 và là phiên bản cũ hơn so với Boeing 737 MAX, dòng phi cơ đã bị ngừng bay gần 10 tháng sau hai vụ tai nạn chết người.

Trước đây, máy bay 737-800 cũng liên quan đến một số tai nạn chết người trong những năm qua. Cụ thể vào tháng 2/2016, chiếc Boeing 737-800 của Flydubai cất cánh từ Dubai đã bị rơi khi đang cố hạ cánh tại sân bay Rostov-on-Don, Nga, khiến 62 người thiệt mạng. Trong tháng 5/2010, chiếc máy bay 737-800 khác của Air India Express khởi hành từ Dubai bị rơi khi đang cố hạ cánh ở Mangalore, Ấn Độ, khiến 150 người chết.

Sự cố xảy ra vài giờ sau khi Iran tập kích hai căn cứ Mỹ ở Iraq để trả thù cho tướng Soleimani. Lầu Năm Góc nói rằng Mỹ sẽ đáp trả các vụ tấn công của Iran và thực hiện các biện pháp cẩn thiết để bảo vệ quân nhân Mỹ cùng đồng minh trong khu vực.

Minh Tú (t/h)