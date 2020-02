Vụ tai nạn ở đường Nguyễn Tất Thành, Đà Nẵng: Quái xế vít ga đâm 1 người tử vong

Theo tin từ Vietnamnet , vụ tai nạn xảy ra khiến 1 người dân tử vong và nhiều người khác hoảng loạn khi chứng chứng. Nạn nhân là ông Minh Thắng (SN 1969, trú tại phường Tân Chính, quận Thanh Khê.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 22h tối, thời điểm đó, ông Thắng đang điều khiển xe máy di chuyển trên đường Nguyễn Tất Thành hướng cầu Thuận Phước. Ông Thắng đi với tốc độ hết sức bình thường nhưng đúng lúc này, xe máy mang BKS 43C1-13.130 do Lê Minh Vương điều khiển chở theo 1 người phía sau chạy hướng quận Hải Châu tông thẳng vào.

Your browser does not support HTML5 video.

Quái xế phóng xe với tốc độ bàn thờ gây tai nạn

Cú va mạnh quá mạnh khiến ông Thắng không kịp xử lý tình huống và ngã văng xuống đường tử vong tại chỗ. Nam thanh niên điều khiển xe gây tai nạn và người ngồi sau bị thương được người dân đưa đi Bệnh viện cấp cứu ngay sau đó. Đồng thời, một số người dân trình báo sự việc lên công an.

Một số nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, khi xảy tai nạn họ nhìn thấy Lê Minh Vương chạy xe với “tốc độ bàn thờ” nhưng không hề đội mũ bảo hiểm. Vụ va chạm quá mạnh khiến tất cả những người ngồi trên xe đều văng xuống đường. Có thể cú va chạm mạnh với đường là nguyên nhân khiến ông Thắng tử vong.

Hiện trường vụ án

Nhận được tin báo về vụ tai nạn, Công an quận Thanh Khê có mặt phong tỏa hiện trường, trích xuất camera giao thông, lấy lời khai nhân chứng để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Hiện tại, Công an giao thông quận Thanh Khê đang phối hợp với các cơ quan chức năng để làm rõ nguyên nhân tai nạn, xử lý theo đúng quy định của pháp luật

Nga Đỗ (t/h)