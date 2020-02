Hai ô tô đối đầu kinh hoàng ở Huế khiến 6 người bị thương, nhập viện

Trưa ngày 18/2, Công an huyện Phú Văng (Thừa Thiên – Huế ) và các đơn vị chức năng liên quan đã xuống phong tỏa hiện trường, điều tra và làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra ở tuyến đường tỉnh lộ 18 đoạn qua xã Vinh Thanh, huyện Phú Văng, tỉnh Thừa Thiên – Huế.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 6h ngày 18/2, ông Nguyễn Văn Chính (45 tuổi) điều khiển xe ô tô 75A-114.32 chở anh Hồ Đức Chính (24 tuổi, cùng tu tại chùa Khánh Duyên ở Túy Vân, xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc) chạy hướng xã Phú Gia đi Vinh Thanh (huyện Phú Vang).

Khi xe đang di chuyển đến địa điểm trên thì xảy ra va chạm đối đầu với một xe ô tô mang BKS 75A-109.03 do ông Trần Văn Bảy (40 tuổi, trú tại thôn Hiền An 1, xã Vinh Hiền, Phú Lộc) điều khiển đang đi ngược chiều.

Hiện trường vụ tai nạn

Thời điểm này, trên xe của anh Trần Văn Bảy có 3 người đi cùng là Văn Hát (32 tuổi), chị Nguyễn Thị Thuyền (30 tuổi), Văn Nguyễn Duy Khang (23 tuổi, cùng một gia đình ở xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc).

Va va chạm kinh hoàng này xảy ra vào sáng sớm khi thời tiết còn ẩm ướt, đường khá trơn. Vụ việc khiến phần đầu của cả hai xe hư hỏng nặng. Chiếc xe màu trắng của ông Trần Văn Bảy bị nát đầu, vỡ kính trước. Còn chiếc xe còn lại bị hư hỏng nghiêm trọng phần đầu xe.

Nhận được tin báo, Công an xuống phong tỏa hiện trường, phối hợp cùng người dân đi đường đưa các nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu . Rất may, do được đưa đi cấp cứu kịp thời nên không xảy ra án mạng.

Theo tờ Người lao động, vụ tai nạn đã khiến 6 người bị thương nặng. Trong đó ông B. đa chấn thương, gãy nhiều xương sườn gây tràn dịch màng phổi ; 3 người trong một gia đình ngồi trên xe ông Bảy thì người vợ bị chấn thương đầu cổ, chồng của người này gãy xương chày, đứa con 3 tuổi bị xây xát nhẹ.

Hiện Công an đang tiếp tục xử lý vụ việc.

Nga Đỗ (t/h)